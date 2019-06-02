ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de ürettiği araçlarının siparişini almaya başladı.

Şirketin Çin'in Şangay kentindeki 'Gigafactory' ismini verdiği fabrikasında üreteceği Model 3'lerin, ABD'den ithal edilenlere göre 6 bin 200 dolar daha düşük fiyattan satılacağı açıklandı.

Bu sayede ülkede 41 bin 300 dolardan başlayacak Model 3 fiyatları, Çin'in ABD menşeli ürünlere uyguladığı vergi öncesindeki seviyesine yaklaşmış olacak.

Böylece, ABD'li üretici Çin pazarında önemli bir rekabet avantajı elde edecek.

ABD VERSİYONUNDAN FARKI BULUNMUYOR

Yapılan açıklamaya göre, 'Made in China' Tesla'lar ilk etapta sadece Çin'de satılacak. Burada üretilen modellerin ABD'de üretilenlere göre herhangi bir farkının bulunmayacağı da verilen bilgiler arasında.

Tesla'nın Şangay fabrikasında yılda 500 bin araç üretmeyi planladığı göz önüne alındığında ise, 2018'de Çin'de 16 bin 360 adetlik satışı gerçekleştiren markanın çıtayı ne kadar yükselttiği daha net anlaşılıyor.

Yüksek üretim adedinin, şirketin eleştirilen teslimat gecikmelerinin de önüne geçeceği vurgulanıyor. Bu noktada, Gigafactory'de üretilen Tesla'ların 6 ile 10 ay içinde müşterilere teslim edilmesi öngörüldüğünü belirtelim.

Kaynaklar, yüksek üretim kapasitesinin, yakın bir gelecekte Çinli Tesla'ların ABD'de de satışının gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Model 3'ün haricinde, markanın yeni SUV'u Model Y'nin de Şangay'da üretilerek küresel pazarlara buradan ithal edilebileceği kaydediliyor.