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        Çin'de şiddetli sel: Araçlar sele kapıldı

        Çin'in Chongqing kentinde etkili olan şiddetli yağışlarda caddeler sular altında kalırken, araçlar sele kapıldı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:52
        Çin'de şiddetli sel: Araçlar sele kapıldı
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        Çin'in güneybatı kesimindeki Chongqing kentinde 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölge sular altında kaldı.

        Kente bağlı 24 semt ve ilçede alarm seviyesi yükseltilirken, nehirlerin taşabileceği uyarısı yapıldı. Kentte yaşayan 2 bin 600’den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Wanzhou semtinde günlük maksimum yağış 227 milimetreye ulaşarak rekor kırdı.

        ARAÇLAR SEL SULARINA KAPILDI

        Chongqing makamları, bazı bölgeler için alarm seviyesini kırmızıya yükseltirken, sel ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olunması için uyarılar yayımladı. Şiddetli yağışlar nedeniyle caddeler su altında kaldı, araçlar sel sularında sürüklendi.

        Çin’de yağmur ve jeolojik afetler için kullanılan uyarı sistemi en yükseği kırmızı olmak üzere 4 kademeden oluşuyor. En düşük seviye olan maviyi, sarı, turuncu ve kırmızı izliyor.

        15 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Chongqing'de önceki hafta meydana gelen sel nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan, Sichuan eyaletinde de devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle eyalette yaşayan 40 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

        *Haberin görseli Assocaited Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #çin
        #Sel
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