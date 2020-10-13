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Dünyanın en büyük otomotiv pazarı ve koronavirüs salgının sıfır noktası olan Çin'de, otomotiv pazarı büyümeye devam ediyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden (CAAM) yapılan açıklamada, Eylül ayında ülkedeki otomobil satışlarının yüzde 12.8 artarak 2.57 milyon adede yükseldiği belirtildi. Böylece, son yıllarda daralan Çin pazarı, üst üste 6 aydır kesintisiz büyümüş oldu. Öte yandan, ilk 9 ayda Çin'de gerçekleşen toplam araç satışı geçen yılın yüzde 6.9 oranında altında kaldı.

Pazar sonuçlarını 'altın Eylül' olarak nitelendiren uzmanlar, pandemi döneminde uygulanan karantina önlemlerinin araç taleplerinde ertelemeye yol açtığını ve söz konusu talebin satış olarak dönmeye başladığını aktarıyor.

Çin pazarında Geely, Great Wall ve Toyota'nın satışlarında çift haneli büyüme yaşandığı belirtiliyor.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'de elektrikli ve hibrit araç satışları ise Eylül'de yüzde 67.7 oranında artış yaşadı. Nio, Xpeng ve Tesla'nın artan talebe yönelik üretim kapasitelerini artırdığı da edinilen bilgiler arasında.