Avustralyalı sağlık yetkilileri, Çin'deki virüs salgınıyla ilgili ülkede havalimanı taramalarının artırılacağı bilgisini paylaştı. Çin ana karası ile seyahatlerin yoğun olduğu Hong Kong, Japonya, Güney Kore gibi diğer ülke ile bölgelerin de daha katı tarama önlemleri aldığına işaret edilirken, ABD'de en az üç havalimanında da Çin'den gelen yolcuların sağlık taramasından geçirilmeye başlandığı belirtildi.