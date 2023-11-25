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        Haberler Sağlık Çin, çocuklar arasında yayılan zatürre vakalarına karşı tedbirleri artıracak

        Çin, çocuklar arasında yayılan zatürre vakalarına karşı tedbirleri artıracak

        Çin hükümeti, sonbaharın başlangıcından bu yana ülke genelinde yayılan ve özellikle çocukları etkileyen zatürre ve diğer üst solunum yolu hastalıklarına karşı tedbirleri artıracağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:35 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:35
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        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
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        Devlet Konseyine bağlı Müşterek Hastalık Önleme ve Kontrol Mekanizmasından yapılan açıklamada, mevsimsel grip ve mikoplazma zatürresi vakalarında artışa karşı anaokulları ve ilkokullarda hastalıkların takibi ve kontrolünün artırılması istendi.

        ÇOCUKLARA VE KRONİK HASTALIKLARI BULUNANLARA AŞI ÖNERİSİ

        Çocukların ve kronik hastalıkları bulunan yetişkinlerin hastalıklara karşı aşılanmasına öncelik verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, ayrıca bazı ilaçların üretimi ile tedarikinin hızlandırılması ve sınırlarda sağlık kontrollerinin artırılması talep edildi.

        Açıklamada, mikoplazma zatürresi vakalarının bazı bölgelerde hala yoğun olduğu, mevsimsel grip vakalarının da artış göstermesinin beklendiği ve kış aylarında yeni bir Covid-19 salgını riski bulunduğuna dikkat çekildi.

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        Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Hu Çiançiang, Çin'de yakın dönemde tespit edilen zatürre ve diğer hastalık vakalarının bilinen patojenlerden kaynaklandığını, salgınlara dair Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) bilgilendirdiklerini aktardı.

        ÜLKE GENELİNDE HASTALIK ARTIŞI

        Çin'de Covid-19 tedbirlerinin bu yılın başında kaldırılmasının ardından sonbaharda üst solunum yolu hastalıklarının ülke genelinde arttığı gözleniyor.

        Bakteriyel bir solunum yolu enfeksiyonu olan "mikoplazma zatürresi" vakalarının eylülden bu yana özellikle çocuklar arasında yayılması endişe yaratıyor.

        Salgın nedeniyle başkent Pekin ve ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletindeki çocuk hastaneleri, solunum yolu rahatsızlığı şikayetiyle başvuran küçüklerin sayısındaki artış nedeniyle hizmet vermekte zorlanıyor.

        Öte yandan çocuklarda görülen zatürre belirtilerinin farklı olması tanı konulmasını güçleştirirken, "kaynağı bilinmeyen enfeksiyon" şüphelerini arttırıyor.

        DSÖ, daha çok çocuklar arasında görülen solunum yolu hastalıkları ve zatürre vakalarındaki artış nedeniyle bu hastalıklara ilişkin Çin'den resmi bilgi talep ettiğini bildirmişti.

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