Çin büyüme hedefini açıkladı

Çin hükümeti 2025 yılı için ekonomik hedeflerini ve ABD ile artan ticaret gerilimleri ışığında ekonomisini canlandırmak için uygulamaya koyacağı teşvik önlemlerini açıkladı.

Buna göre hükümet 2025 yılı için GSYH büyüme hedefini 'yaklaşık yüzde 5' olarak belirledi. Çin ekonomisi 2024'te de yüzde 5'lik büyüme kaydetmişti.

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Yayımlanan resmi rapora göre, Pekin bütçe açığı hedefini geçen yılki yüzde 3 seviyesinden 'yaklaşık yüzde 4' seviyesine yükseltti. Söz konusu bütçe açığı hedefi gerçekleşirse bu, 20210 yılından bu yana verilen en yüksek açık olacak.

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ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 2

Hükümet daha önceki yıllarda sürekli olarak yüzde 3 ve üzeri olarak açıkladığı enflasyon hedefini ise bu yıl yüzde 2'ye düşürdü. Çin'de iç tüketimdeki talep düşüşüne bağlı olarak 2023 ve 2024 yıllarında tüketici fiyatlarında yüzde 0.2'lik artış yaşandı.

"ÇOK ZAHMETLİ BİR ÇALIŞMA GEREKİYOR"

Çalışma raporunu hazırlayan yetkililer, Çarşamba günü basına yaptığı açıklamada, dış belirsizliklerin arttığını ve yüzde 5 büyüme hedefinin gerçekleştirilmesi için “çok zahmetli bir çalışma” gerektiğini belirtti.

Düşürülen enflasyon hedefiyle ilgili olarak, hükümetin çalışma raporu hazırlama ekibinden Chen Changsheng, fiyatların çok düşük olması durumunda işletmeleri yatırıma teşvik etmenin ve tüketicilerin gelirini artırmanın zor olduğunu kabul etti.