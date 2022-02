Çin, 1 Şubat tarihi itibariyle Öküz Yılı'nı geride bırakarak Kaplan Yılı'na geçti. Peki Çin astrolojisi nedir? 2022 Kaplan yılı ne gibi etkiler barındırıyor? Kaplan yılına göre hangi burçlar şanslı? Feng Shui Uzmanı, Çin Astroloğu ve İç Mimar Lara Ceren Sakin ile Çin astrolojisi hakkında merak edilenleri konuştuk…

Çin, 1 Şubat tarihi itibariyle Öküz Yılı'nı geride bırakarak Kaplan Yılı'na geçti. Çin takviminde (Hsia takvimi) oldukça önemli olan bu yıl için kutlamalar günlerce sürdü.

Güneş takvimi üzerine kurulu Batı astrolojisinin aksine Ay takvimine göre şekillenen Çin astrolojisinde her burç, ismini bir hayvandan alıyor. Burçların ismi ise Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Keçi, Maymun, Horoz, Köpek, Domuz, Fare ve Öküz. Bunun yanında metal, su, ağaç, ateş ve toprak elementleri odak noktasına alınıyor. Ancak Çin astrolojisi kendi içerisinde çok farklı bir sisteme sahip. Bu nedenle Feng Shui Uzmanı, Çin Astroloğu ve İç Mimar Lara Ceren Sakin’e Çin astrolojisini sorduk. Detaylı anlatım videoda yer almaktadır. İşte yaptığımız sohbetten satırbaşları…

"YILBAŞINI 31 ARALIK GECESİ KUTLAMIYORLAR"

Lara Ceren Sakin’e göre; Çin takvimi ‘çiftçi takvimi’ diye geçer. Çiçekler açtığında çiftçiler, baharın başladığını anlar. 31 Aralık gecesi onlar için yılbaşı değil. Şubatın başı, hatta bazen şubatın ortaları yılın başlangıcıdır. Çünkü o tarihlerde bahar başlar. Bir diğer adı Hsia olan bu takvim 5000 yıldır kullanılır. Çin ve Batı astrolojisi aynı zamanlarda doğmuşlar. Kardeş bile diyebiliriz. Batı astrolojisi Mısır’da doğmuş ve gök bilinciyle inanılmaz ilerlemiş.

"ÇİN VE BATI ASTROLOJİSİNİN VARDIKLARI NOKTA BİR"

Çin’de doğan astroloji tamamen toprak üzerinden gelişmiş. O yüzden 12 burç, toprakta bulunan hayvanlardan oluşturulmuş. Anlatım dili 5 element üzerine yani ateş, toprak, metal, su ve ağaç üzerine kurulu. Tamamen farklı 2 dil konuşuyormuş gibi gözüksek de aslında ikiz kardeşler. Vardıkları nokta bir.

ÇİN ASTROLOJİSİNDEKİ 5 ELEMENT

Çin astrolojisindeki ateş, toprak, metal, su ve ağaç elementleri dünya üzerindeki döngüyü tasvir eder ve şöyle anlatılır:

"Ormancı ağaç kesmeye gider. Ağacı metalle keser, orada yıkıcı bir ilişki vardır. Yemek yapmak için ateş yakar ve o zaman da oduna ihtiyaç duyar. Şimdi bu sefer odun ateşin annesi olur. Ateş yandıktan sonra kendiliğinden kül oluşur. Bu da topraktır. Toprakta belli bir süreden sonra madenler oluşur. Dolayısıyla metalle toprak anne-çocuk ilişkisi içerisindedir. Ve bu H₂O’yu yani suyu oluşturur. Ağaç da var olmak için su ile beslenir."

Dolayısıyla bu elementler arasında yapıcı ve yıkıcı döngüler görüyoruz.

ÇİN ASTROLOJİSİNDE BURÇLAR NASIL HESAPLANIR?

Çin burcu hesaplamak için İngilizce ve Rusça dillerinde çok fazla site bulunuyor. Türkçe olarak tek site benimki açıkçası. Hesaplamaları birkaç site ile kontrol etmekte fayda var. Hesaplama yaparken 4 tane hane ve altlarında burçlar göreceksiniz. Yıl hanesi sadece 15 yaşına kadar kişiyi etkiler. Bizim için en önemlisi gün hanesinde yer alan bilgilerdir. Gün hanesi bizim aşkla ve sağlıkla olan ilişkimizi, ay hanesi işimiz ve anne-baba ile olan ilişkimizi temsil eder. Saat hanesi ise kardeşlerimiz ve çocuklarımızla olan ilişkimizi anlatır.

ÇİN ASTROLOJİSİNE GÖRE 2022

"2021 ÇOK YAVAŞ BİR SENEYDİ"

Öküz yılı, Çin takvimindeki son burçtur. Dolayısıyla biz 12 yılı geride bıraktık diyoruz. Aynı zamanda Öküz bir toprak elementidir. Toprağın yavaş bir hareketi vardır. Örneğin içine tohum koyunca ne zaman çıkacak diye bekleyip dururuz. Filiz çıktıktan sonra o hareketi daha güçlü ve hızlı görürüz. Dolayısıyla 2021 bizim için yavaş, oluşum göremediğimiz gizli ve 12 yılı toprağa verdiğimiz bir seneydi. Bu durum, bizim için ağırlık anlamına geliyordu. Hepimizin üzerinde kasvet vardı. Bu durum ekonomiyi en çok etkiledi çünkü 2021 yılında ateş elementi hiç yoktu. Ateşin olmadığı zamanlar ekonomide olumsuzluklara işaret eder.

Ancak 2022’ye baktığımızda Kaplan 12 burcun ilki… Atılgan, lider, çok güçlü, pozitif bir enerji verir. Aynı zamanda 2022’de ağaç elementi olduğu için hayattan keyif alacağız. Ayrıca 2022, içinde ateş barındırır. Yaklaşık 3-4 senedir görmediğimiz ateşi sonunda görmeye başlayacağız. Geçen senenin hiçbir şey yapmayan enerjimizin yerini bu sene umut, keyif, eğlence alacak. Ekonomide de filizlenmeler göreceğiz. 12 yıllık bu döngü dümdüz gitmiyor elbette ancak yükselişe geçen bir eğilim olacak. 2022’de başlayan bu trend 2025 yılına kadar çok güçlü bir şekilde yükselecek.

"KALPLE İLGİLİ HASSASİYETİ OLANLARDA RAHATSIZLIKLAR GÖREBİLİRİZ"

Pandemiye gelecek olursak bence artık kesinlikle bitecek. 2022’nin ilk 6 ayında virüsün ölümcül tehlikelerden kurtulmaya başlayacağız. Covid; nezle, grip gibi basit bir ilaçla tedavi göreceğimiz bir olgu haline dönüşecek ama her senenin sağlıkla ilgili sıkıntılı bulduğumuz bir konusu vardır. Ateş elementiyle birlikte kalple ilgili hassasiyeti olanlarda rahatsızlıklar görebiliriz. Bunun yanında su elementi böbreklerimizi temsil eder. Bu nedenle bununla ilgili bazı sıkıntılar belki görebiliriz. Tabii hepimizde görülmeyecek. O yüzden bu sene başlamadan böyle bir kapımız açıksa baştan tedbir almamız lazım.

Kaplan burcu zaten istikrarlıdır, liderdir. Başladığı şeyi bitirmek, ortamında güçlenmek ister. Bu nedenle rejim yapmak, spora başlamak isteyip de bir türlü o enerjiyi bulamayanlar çok daha istikrarlı olacak.

BU SEKTÖRLER YÜKSELİŞTE

Çin astrolojisinde 5 elementin temsil ettiği sektörler vardır. Örneğin ateş; eğlence yemek, uçak, enerji sektörlerini temsil eder. Son 5 yılda bu alanlar çöküşteydi. Şimdi de yükseliyor. Bir diğer para kazanacak olan sektör toprak diyebiliriz. İnşaat, emlak sektörlerinin güçlendiğini göreceğiz. Su elementi ise aşağı yönde seyrediyor. İletişim, deniz taşımacılığı, alkol sektörüyle ilgili düşüş göreceğiz. Ağaç senesinde olduğumuz için ağaç sektörü hareketleniyor ancak çok rakipleri olacak.

2022’DE BU KONULARA DİKKAT!

Ateş elementi volkan patlaması, tüp patlaması, tsunami ve sel baskınları gibi olayları tetikliyor. Maalesef bu gibi şeyleri bekliyoruz. Ama direkt deprem beklemiyorum. O yüzden de bu sene patlamalar ve buna bağlı olan ikincil saldırıların olabileceğini düşünüyorum. Şubat ayında böyle bir etki var ama mayıs ve ağustos aylarında bunları daha güçlü bekliyoruz.

EN ŞANSLI BURÇ

Ay, gün ve saat hanesinde Domuz burcu olanlar süper bir yıl geçirecek. Hangi hanede Domuz burcu varsa orası parlayıp yükselecek. Eğer kişinin gün hanesindeyse hastalıklardan kurtulur, aşk ve evlilik karşılarına çıkabilir. Saat hanesindeyse çocuk dünyaya getirebilir ya da yeni bir hayvan sahiplenebilir. Ay hanesinde, yeni bir iş veya terfi etme gibi konular gündemde olabilir.

Lara Ceren Sakin’e göre burçların özellikleri şöyle...

12 BURCUN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

KAPLAN

Çin astrolojisinin ilk burcu olan Kaplan, atılgan, lider, girişimci, zaman zaman ise agresif özellikler taşır. Kaplan ilk burç olduğu için hem bebek hem de ergen gibidir. Kendisinin dediğinin olmasını ister. Biraz serttir ve yaptırım uygular.

TAVŞAN

Kaplandan sonra karşımıza çıkan ikinci burç olan Tavşan çok sevecen, kendini sevdiren, yumuşak ve değişime açık insanlardır. Eğer onunla nasıl uzlaşacağınızı anlarsanız, bir çiçek gibi toprağını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ancak Tavşan ani korkuya kapılabilir, o yüzden biraz ürkektir. Ona nazik davranmak gerekir.

EJDERHA

Ejderhalar havalı burçlardandır. Özellikle moda sektöründe Ejderha’ları görürüz. Onlar için gösteriş, ne giydiği, toplum tarafından nasıl gözüktüğü çok önemlidir. Genelde kıyafetlerine, duruşlarına ve bakışlarına dikkat ederler. Çin astrolojisinde de çok önemli bir yeri vardır. Çin’in bütün bayramlarında ejderha kostümleri mutlaka bulunur. Öyle ki ejderha ve maymunu tanrılaştırdıkları da oluyor. Bu nedenle Ejderha’da birazcık ego vardır.

YILAN

Yılan zekayı temsil eder. Ortamda kamufle olma ve uyum sağlamada başarılıdır. Yılan gününde doğanların çok zeki olduğunu ve sivri zekasıyla ön plana çıkabildiğini görüyoruz.

AT

Çok sadık aynı zamanda çok özgürlerdir. At hayvanına baktığımızda sahibini çok sevse de özgür olmak, tek başına gezmek ister. O yüzden At burcundaki insanların sadakatinin sakın sorgulamayın. Arada bir yalnız olmaya, yalnız koşmaya, hareket etmeye ihtiyaçları vardır. Çok asil insanlardır. At insanları sadıktır fakat özel hayatları aşırı kıymetlidir.

KEÇİ

Keçiler çok büyük bir güzelliği temsil eder. Elmacık kemikleri bellidir. Keçi, yününden, sütünden, her şeyinden yararlanabildiğimiz bir hayvandır. Her şeyiyle insanlığa hizmet edebilen bir burçtur. O yüzden toprak burçlarının hepsinde bu özelliği görüyoruz. Sanat, spor ve güzellik alanlarında görebiliriz. Kadın erkek fark etmez, insanlığa yardım etmek için dünyaya gelmişlerdir.

MAYMUN

Dilimizde ‘maymun iştahlı olmak’ sözü olsa da Çin astrolojisinde bu durum yok. Maymun, bir işi bitirmeden diğerine asla geçmez. Hızlı ve çeviktirler. Çok oyuncu ve çok komik olabilirler. Komedyenler buradan çıkabilir.

HOROZ

Horozlar da inanılmaz bir güzelliği temsil eder. Mesela görünüş itibariyle horoz, tavuktan daha güzeldir. Zaman zaman savaş aleti olan keskin bir gagası vardır. Bütün kümesi sahiplenir. Bu nedenle hem güzel hem de kıskançlardır.

KÖPEK

Köpek de toprak burcudur. Dolayısıyla toprak elementi özelliklerine sahiptir. Zaman zaman sivri dişlerini gösterebilir. Eğer siz Köpek burcunu tehdit ederseniz, kendini korumak için savaşa girebilir. Ama bunun dışında çok uysal, aynı At burcu gibi aslında çok sadık, sevecen, mutlu bireylerdir.

DOMUZ

‘Domuz inadı’ sözünün, Domuzlar için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Fakat genel olarak yumuşak başlı ve tatlı bir insanı temsil eder. Onlarla anlaşmak kolaydır, uyum sağlamayı bilirler. Su elementine ait insanlar ortamla uyum sağlamayı çok başarılı bir şekilde yaparlar. Kavgayı sevmez. Yalnız inadı tuttuğunda yandınız. İşte o noktada ondan güçlüsü olmaz.

FARE

Fareler kemiksiz gibidirler, her yerden geçebilirler. Dolayısıyla biz onlar için her ortama ayak sağlar diyebiliriz. Çok büyük bir zekayı temsil eder ve bir o kadar da azimlidir. Kafalarına bir şeyi taktılar mı mutlaka yaparlar. Ancak bazen kafayı yanlış şeylere takabilirler.

ÖKÜZ

Biraz ağır hareket ederler ancak görürüz ki iş makinesi yoksa öküzler tarlayı sürer. Bir işi ağır yaparlar ama mutlaka sonunu getirirler. Çok ağır yüklerin altından kalkabilen insanlardır. Sadakat konusu onlar için ön plandadır. Çünkü toprak elementi dolayısıyla güvende olmak, etrafını güven içerisinde tutmak isterler.

KAPLAN BURCU

Yıllar: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914.

TAVŞAN BURCU

Yıllar: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915.

EJDERHA BURCU

Yıllar: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916.

YILAN BURCU

Yıllar: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917.

AT BURCU

Yıllar: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918.

KOYUN BURCU

Yıllar: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919.

MAYMUN BURCU

Yıllar: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920.

HOROZ BURCU

Yıllar: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921.

KÖPEK BURCU

Yıllar: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922.

DOMUZ BURCU

Yıllar: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923.

FARE BURCU

Yıllar: 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912.

ÖKÜZ BURCU

Yıllar: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913.

NOT: Çin astroloğu Lara Ceren Sakin'e göre yıl hanesi hayatın ilk 15 yıllık dönemini kapsıyor. Bu nedenle kişisel haritalarınızdaki gün, saat ve ay hanesine bakmayı unutmayın...