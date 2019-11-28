ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından, ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Lı Yüçıng'ın Branstad'a Trump'ın yasa tasarısını onaylamasının 'Çin'in iç işlerine yapılan ciddi bir müdahale ayrıca uluslararası yasanın ihlali' anlamına geldiğini söylediği belirtildi.

Lı Branstad ile görüşmesinde ABD'nin Çin ile ilişkilerine daha fazla zararı engellemek için onaylanan yasa tasarısını uygulamaya koymaması gerektiğini vurguladı.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, Çin'in yasa tasarısının onaylanmasını kınadığı ve buna karşılık vereceği kaydedilmişti.

Başkan Trump, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Trump yaptığı yazılı açıklamada, "Bu tasarıyı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hong Kong halkına olan saygımdan dolayı imzaladım. Bu tasarı, Çin ve Hong Kong hükümetlerinin aralarındaki farklılıkları çözerek uzun süreli barış ve refaha yol açmasını amaçlamakta" ifadelerini kullanmıştı.

POLİS ÜNİVERSİTEYE GİRDİ

Hong Kong'da polis, 11 gün kuşatma altında tuttuğu Polytechnic Üniversitesi kampüsüne girdi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre polis, olay yeri inceleme, itfaiye, psikolog ve sağlık görevlilerinden oluşan 100 kişilik ekip, 11 günün ardından sabah saatlerinde Polytechnic Üniversitesi'ne girdi.

Emniyet yetkilisi Chow Yat-ming, ekipte çevik kuvvet polisinin yer almadığını belirtti.

Polisin üniversiteye girme amacının kimseyi gözaltına almak değil, kamu güvenliği için risk arz eden tehlikeli maddeleri temizlemek ve üniversite yerleşkesine verilen zarara ilişkin delil toplamak olduğunu dile getiren Chow, polisin, içeride hükümet karşıtı protestocularla karşılaşması halinde onları tıbbi yardım almaya ikna etmeye çalışacağını ve hemen gözaltına almayacağını söyledi.

Ekiplerin içeride ne kadar kalacağının henüz belli olmadığını kaydeden Chow, “Bugün asıl kaygımız birilerini gözaltına almak değil, içeridekilerin iyiliği” ifadesini kullandı.

Üniversiteye giren bomba imha uzmanları da bilim laboratuvarı dahil kampüs içinde arama yaptı.

BİNLERCE GÖZALTI

Hong Kong'da Haziran ayında, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular 'demokratik reform' talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların 'ayaklanma' olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da Haziran'dan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.