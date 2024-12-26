Cimbom'da savunma takviyesi ona bağlı!
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda kulüp kaynağının önemli bölümünü Mikautadze transferinde kullanmayı hedefliyor. Cimbom stoper ve sağ bek takviyelerini ise kiralık formülle çözmeyi planlıyor.
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Galatasaray’da transfer hareketliliği sürüyor.
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Stoper ve hücum oyuncusunun yanı sıra sağ bek de bakan Cimbom devre arasında üç transfer yapmayı planlıyor.
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Sarı-kırmızılıların savunma hattı için tasarrufu ise Jorc Mikautadze transferine bağlı.
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Galatasaray devre arasında bonservis harcamasını tek oyuncuya yapabilecek durumda.
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Sarı-kırmızılı kulüp kaynağının önemli bölümünü Mikautadze transferinde kullanmak istiyor.
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Cimbom stoper ve sağ bek takviyelerini ise kiralık formülle çözmeyi hedefliyor.
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Sarı-kırmızılılar PSG ile Milan Skriniar’ın transferi için anlaşma noktasına yaklaştı.
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Galatasaray, yıllık 10 milyon Euro ücret kazanan Slovak stoperin maaşının ikinci yarı bölümünün yarısını ödemeyi planlıyor.
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PSG ile maaş paylaşımı konusunda görüşmeler sürerken Fransız ekibi düşük bir bedel de olsa kiralama ücreti talep ediyor.
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Sağ bekte de oynayabilen bir stoper almayı düşünen sarı-kırmızılılarda Skriniar kiralık olması nedeniyle bir adım öne çıktı.
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Okan Buruk’un sağ beke de takviye istemesi üzerine Issa Kabore gündeme alındı.
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Benfica’da kiralık durumda bulunan genç futbolcunun yine geçici transferi için temaslar başladı.
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