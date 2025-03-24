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        Haberler Spor Transfer Cimbom'a Lunin iddiası! - Futbol Haberleri

        Cimbom'a Lunin iddiası!

        Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera devri sona yaklaşıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Muslera'ya veda etmeye hazırlanırken, diğer yandan yeni kaleci arayışlarına da başladı.

        Giriş: 24.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:06
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        • 1

          Galatasaray, uzun yıllardır formasını giyen kaleci Fernando Muslera ile yollarını sezon sonunda ayırmaya hazırlanıyor. Ülkesi Uruguay'da bir spor tesisine yatırım yapan Muslera, geri dönmek için gün sayıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Uruguaylı kaleci, geri dönüş için gerekli planlamaları yapmış durumda.

        • 2

          Muslera'nın ayrılığının ardından yeni bir kaleci arayışına giren Galatasaray, transfer listesine birçok ismi ekledi.

        • 3

          Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır, Eyüpspor'dan Berke Özer, Olympiakos'tan Konstantinos Tzolakis gibi isimlerle anılan Galatasaray'ın gündemine şimdi de Real Madrid'in futbolcusu Andriy Lunin girdi.

        • 4

          Trabzonspor'da camia baskısı nedeniyle Uğurcan Çakır'ın satışı şu an için zor görünüyor. Berke Özer de bu sezonki iyi performansına rağmen Sarı-kırmızılı yöneticilere birinci kaleci olarak tam güven vermiş değil.

        • 5

          Alttan alta yabancı kalecileri de takip eden Galatasaray, geçen sezon Courtois'nın sakatlığında kaleyi koruyan Lunin'i gündemine aldı. Sezonun önemli bölümünde forma giyen ve oynadığı 21 maçın 10'unda kalesini gole kapatan Ukraynalı kaleci, Courtois'nın iyileşmesiyle yedek kulübesine döndü.

        • 6

          Aynı zamanda Ukrayna Milli Takımı'nın da birinci kalecisi olan Lunin'in, düzenli oynayabileceği bir kulübe sıcak baktığı öne sürülüyor. Andriy Lunin, sadece Galatasaray'ın değil, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarında. Manchester United, PSG ve Bayern Münih gibi devlerin de Ukraynalı kaleciyle ilgilendiği iddia ediliyor.

        • 7

          Lunin, 2018 yılında Zorya Luhansk'tan 8,5 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. İspanya'da Leganés, Real Valladolid ve Real Oviedo gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Ukraynalı kaleci, 2020'den bu yana Real Madrid'de ikinci kaleci olarak görev yapıyor

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