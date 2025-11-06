Habertürk
        Cimbom'a Devler Ligi'nde dudak uçuklatan gelir!

        Cimbom'a Devler Ligi'nde dudak uçuklatan gelir!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle birlikte 2.1 milyon euro primi kasasına koydu. İşte Avrupa'da başarılı bir grafik çizen temsilcimizin toplam geliri...

        Giriş: 06.11.2025 - 10:09 Güncelleme: 06.11.2025 - 10:09
        • 1

          Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Ajax’ı 3-0’la geçti. Karşılaşmada hat-trick yapan Osimhen yıldızlaşırken, sarı-kırmızılılar bu galibiyetle birlikte önemli bir gelir elde etti.

        • 2

          Devler Ligi’ne Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, ardından sırasıyla Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax’ı mağlup ederek hem puan durumunda yükselişe geçti hem de ciddi bir kazanç sağladı.

        • 3

          İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi performansından elde ettiği gelir kalemleri...

        • 4

          GALİBİYETLERDEN 6.3 MİLYON EURO

          Ajax karşısında alınan 3-0’lık galibiyetle Galatasaray, UEFA’dan 2.1 milyon euro prim kazandı.

        • 5

          Son üç karşılaşmasından da galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, sadece galibiyet primlerinden toplamda 6.3 milyon euro elde etti.

        • 6

          TOPLAM GELİR 32.291 MİLYON EUROYA ULAŞTI

          Şampiyonlar Ligi’ne katılım (ayakbastı) ücreti olarak 25.991 milyon euro kazanan Galatasaray, son galibiyetlerle birlikte toplam gelirini 32.291 milyon euroya yükseltti.

        • 7

          Sarı-kırmızılı ekip, bu performansıyla hem sahada hem de mali anlamda büyük bir başarıya imza atmış oldu.

