Cimbom'a Devler Ligi'nde dudak uçuklatan gelir!
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle birlikte 2.1 milyon euro primi kasasına koydu. İşte Avrupa'da başarılı bir grafik çizen temsilcimizin toplam geliri...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Ajax’ı 3-0’la geçti. Karşılaşmada hat-trick yapan Osimhen yıldızlaşırken, sarı-kırmızılılar bu galibiyetle birlikte önemli bir gelir elde etti.
Devler Ligi’ne Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, ardından sırasıyla Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax’ı mağlup ederek hem puan durumunda yükselişe geçti hem de ciddi bir kazanç sağladı.
İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi performansından elde ettiği gelir kalemleri...
GALİBİYETLERDEN 6.3 MİLYON EURO
Ajax karşısında alınan 3-0’lık galibiyetle Galatasaray, UEFA’dan 2.1 milyon euro prim kazandı.
Son üç karşılaşmasından da galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, sadece galibiyet primlerinden toplamda 6.3 milyon euro elde etti.
TOPLAM GELİR 32.291 MİLYON EUROYA ULAŞTI
Şampiyonlar Ligi’ne katılım (ayakbastı) ücreti olarak 25.991 milyon euro kazanan Galatasaray, son galibiyetlerle birlikte toplam gelirini 32.291 milyon euroya yükseltti.
Sarı-kırmızılı ekip, bu performansıyla hem sahada hem de mali anlamda büyük bir başarıya imza atmış oldu.