"Cilt tipine uygun güneş kremi seçimi önemlidir"

SADECE EVDEN ÇIKARKEN SÜRMEK YETMEZ

Doğru kullanım tekniklerinin güneş kreminin etkinliğini artırmak açısından önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, “Güneşe çıkmadan en az 30 dakika önce kremi cilde uygulamak, 2 saatte bir tekrarlamak, su ile temastan sonra tekrarlamak ve yüz ile vücut için ayrı ürünler kullanmak çok önemli.