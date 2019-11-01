Cilt kuruluğunun nedenleri nelerdir?

01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her yaşta görülebilen cilt kuruluğu; ilerlemesi halinde bazı deri hastalıkları (egzama) işareti olabilir. Ayrıca; tiroid yetersizliği, kötü beslenme koşulları ve diyabet hastalıkları da buna neden olabilmektedir. Cilt kuruması olması halinde; pul pul döküntüler ortaya çıkar ve kötü bu görünüm sergiler.
Cilt Kuruluğu Nedenleri
İklim etkisi: Kuru ve sert iklim koşullarına sahip bölgelerde yaşamak, güneş, rüzgar ve kuru soğuk hava cilt kuruluğuna neden teşkil edebilmektedir. Yaşanılan mekanlarda nem oranının düşüklüğü de ciltte kurumaya etkendir. Ayrıca; klima gibi soğutucu veya ısıtıcılar da etkili olan etmenlerdir.
Yaş: Yaş ilerledikçe cildin su kaybı artar ve cilt kurumaya başlar. Yağ bezlerinin daha az çalışması ve hormonlarda ki değişimde etkili olur.
Güneş: Güneş altında çok kalmak cildin yanmasına, sertleşmesine ve kurumasına neden olabilmektedir.
Cilt Hastalıkları: Egzama ve sedef gibi birçok cilt hastalığı da ciltte kurumaya neden olur.
Tiroid Hormonları: Tiroid yetersizliği ve az çalışması ciltte kurumalara neden olan etkenlerdendir.
İlaçlar: Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri ciltte döküntüye ve kurumaya etken olmaktadır. Özellikle idrar söktürücü ilaçlar buna çok fazla etki eder.
Yüzmek: Aşırı suya maruz kalmak cildin kurumasını sağlar ve bu durum klorun etkisinden ortaya çıkmaktadır.
Meslek: suyla ve güneşle çok fazla iç içe çalışan kişilerde de ciltte kuruma fazla ortaya çıkmaktadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!