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        Haberler Yaşam Cilt elastikliğinden kaslarınıza kadar sağlığınızı koruyan kolajeni artırın: İşte tüketebileceğiniz 9 gıda!

        Cilt elastikliğinden kaslarınıza kadar sağlığınızı koruyan kolajen için takviyeye gerek yok: İşte tüketebileceğiniz doğal 9 gıda!

        Kolajen, insan vücudunda bulunan ve vücudun toplam protein içeriğinin yaklaşık üçte birini oluşturan bir proteindir ancak yaşlandıkça vücuttaki üretimi azalır. Bu sebeple kolajen eksikliklerini önlemek için, kolajen açısından zengin yiyecekleri tüketmek; cildinizi, kaslarınızı ve bağlarınızı korumak için iyi bir yöntem olabilir. Peki, hangi gıdalarda kolajen bulunur? İşte, kolajen açısından zengin 9 gıda!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:00
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        • 1

          Güzellik ve sağlık denildiğinde akla gelen ilk kavramlardan biri olan kolajen, vücudumuzun temel yapı taşlarından biridir. Cildin elastikiyetini koruması, eklem sağlığı, saç ve tırnakların güçlü olması gibi pek çok önemli işlevi bulunan kolajen, yaş ilerledikçe vücutta azalmaya başlar. Bu azalmayı dengelemek ve vücudun ihtiyacını karşılamak için kolajen içeren besinleri tüketmek büyük önem taşır. İşte, doğal yollarla alabileceğiniz kolajen dolu gıdalara dair detaylar...

        • 2

          1. KEMİK SUYU

          Hayvan kemikleri özellikle zengin bir kolajen kaynağıdır. Kemiklerin ve bağ dokularının sudaki yavaş kaynama süreci, kemiklerdeki kolajenin vücudunuz tarafından daha kolay emilebilen jelatine dönüşmesini sağlar. Bunların yanı sıra kemik suyu, kolajenin yanı sıra esansiyel amino asitleri ve mineralleri de sağlar, bu da onu kolajen düzeylerini artırmak isteyen herhangi bir diyete besleyici bir katkı haline getirir.

        • 3

          2. BALIK VE KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ

          Balıkların özellikle derisi ve pulları mükemmel bir kolajen kaynağıdır. Deniz kolajeni olarak bilinen balıktan elde edilen kolajenin biyoyararlanımı yüksektir. Bu, diğer kaynaklardan gelen kolajenden daha verimli bir şekilde vücuda emildiği anlamına gelir. Ek olarak, deniz kolajeni çoğunlukla cildin, kemiklerin, tendonların ve diğer dokuların sağlığını ve elastikiyetini destekleyen Tip I kolajenden oluşur.

        • 4

          3. TAVUK

          Tavuk, özellikle tavuk kıkırdağı, doğal bir kolajen kaynağıdır. Eklem sağlığı için faydalı olan ve artrit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek tip II kolajen açısından zengindir. Diyetinize daha fazla kolajen katmaya odaklanıyorsanız tavuk kanadı veya derisini ekleyebilirsiniz.

        • 5

          4. YUMURTA BEYAZI

          Yumurta akı, kolajen üretimi için gerekli amino asitlerden biri olan prolin kaynağıdır. Bununla birlikte yumurta sarısı özel olarak kolajen içermese de vücutta kolajen üretimi için gerekli olan besinler açısından zengindir.

        • 6

          5. NARENCİYE

          Turunçgillerin kendisi kolajen içermezken portakal ve greyfurt gibi meyveler, C vitamini açısından zengindir ve bu da vücudunuzun kolajen üretmesine yardımcı olur. C vitamini, vücudun kolajenin öncüsü olan pro-kolajenin sentezinde tamamlayıcı bir rol oynar.

        • 7

          6. SARIMSAK

          Sarımsak kendi başına kolajen içermez ancak vücudunuzdaki kolajen üretimine katkıda bulunur. Sarımsak, kolajen üretiminde rol oynayabilecek ve vücudunuzdaki kolajen parçalanmasını önleyebilecek kükürt bakımından zengindir. Sarımsak ayrıca hasar görmüş kolajen liflerinin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olan bileşikler olan taurin ve lipid asit içerir.

        • 8

          7. SÜT ÜRÜNLERİ

          Süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri de dolaylı olarak vücudunuzdaki kolajen üretimini destekleyebilir. Kendileri kolajen içermeseler de, kolajen moleküllerinin temel bileşenleri olan iki temel amino asit olan prolin ve glisin açısından zenginler. Yani bu amino asitler, kolajen sentezinde önemli bir rol oynayarak cildin elastikiyetini korumaya, kemikleri güçlendirmeye ve eklem sağlığını geliştirmeye yardımcı olabilir.

        • 9

          8. KAJU

          Kaju, kolajen ve elastin gelişiminde önemli rol oynayan bir mineral olan bakırla doludur. Elastin de kolajen gibi cilde güç ve esneklik verir. Ek olarak kaju fıstığı, vücudun kendini onarma ve kolajen oluşturma yeteneği için hayati önem taşıyan bir başka mineral olan çinko açısından da zengindir.

        • 10

          9. SIĞIR ETİ

          Sığır eti, özellikle sığır derisi ve kemikleri zengin bir kolajen kaynağıdır. Genellikle sığır kollajeni olarak adlandırılan sığır etinden elde edilen kolajen, esas olarak Tip I ve Tip III kolajenden oluşur. Bu kolajen türleri cildin, kemiğin, tendonların, lifli kıkırdağın, bağ dokusunun ve dişlerin sağlığı ve gücü için gereklidir.

        • 11

          TİP 1 KOLAJEN NEDİR?

          Vücutta en bol bulunan kolajen türüdür ve vücut kolajeninin yüzde 90'ını oluşturur. Cilt, kemikler, tendonlar, bağlar ve diğer bağ dokularında bulunur. Tip I kolajen; cildin yapısını korumak, güç ve esneklik sağlamak ve yara iyileşmesini desteklemek için önemlidir.

        • 12

          TİP 2 KOLAJEN NEREDE BULUNUR?

          Bu tür kolajen, kıkırdaklarda bulunur ve eklem sağlığı için çok önemlidir. Kıkırdak dokusunun ana bileşenidir ve eklemlerin dayanıklılığını ve esnekliğini sağlar. Tip II kolajen, aktif insanlar ve eklem sağlığını korumak isteyenler için faydalıdır.

        • 13

          TİP 3 KOLAJEN NE İŞE YARAR?

          Bu kolajen türü kan damarlarında, bağırsaklarda ve ciltte bulunur. Genellikle Tip I kolajenle birlikte bulunur ve dokuların elastikiyetini ve sağlamlığını artırır. Ayrıca yara iyileşmesini destekler ve kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur.

          Kaynak: U.S. Department of Agriculture, Nutrients, Health

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