Cilt bakımına giriş rehberi: Sabah ve akşam cilt bakımı nasıl yapılmalı?
İster sabah için 3 adımlı basit bir rutin isteyin, ister geceleri 10 adımlı tam bir rutin için zamanınız olsun, ürünlerinizi uygulama sıranız önemlidir. Neden mi? Ürünleriniz cildinize nüfuz etme şansı bulamıyorsa, bir cilt bakım rutinine sahip olmanın pek bir anlamı yoktur. İşte, sizin için hazırladığımız adım adım cilt bakım rehberi!
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Cilt bakım rutininiz her günün önemli bir parçasıdır. Sabah ve akşam birden fazla ürün kullanıyorsanız, bunları kullanma sıranız önemlidir. Maksimum etki için nasıl katmanlama yapacağınız, hangi adımları atlayabileceğinizi derlediğimiz bir haber hazırladık. İşte, adım adım doğru cilt bakımı sırası!
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SABAHLARI NASIL BİR CİLT BAKIMI YAPILMALI?
Sabah cilt bakım rutinleri tamamen önleme ve koruma ile ilgilidir. Yüzünüz dış ortama maruz kalacaktır, bu nedenle gerekli adımlar nemlendirici ve güneş kremini içerir.
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TEMEL SABAH RUTİNİ
Temizleyici: Gece boyunca biriken kir ve kalıntıları temizlemek için kullanın.
Nemlendirici: Bu cildi besler ve kremler, jeller veya balsamlar şeklinde olabilir.
Güneş kremi: Cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korumak için gereklidir.
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ADIM 1: TEMİZLEYİCİ
Temizleyiciler iki çeşittir: su bazlı ve yağ bazlı. İkincisi cildiniz tarafından üretilen yağları çözmeye yöneliktir. Su bazlı ise öncelikle yüzey aktif maddeler içerir; bunlar suyun kiri ve teri durulayarak uzaklaştırmasını sağlayan bileşenlerdir. Ayrıca yağ bazlı bir temizleyici tarafından toplanan yağları da çıkarabilirler.
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Önce yağ bağlı daha sonra ise su bazlı temizleyici olarak iki adımda uygulamanız gereklidir. Eğer iki kere temizlemek istemiyorsanız güçlü bir yağ bazlı temizleyici tercih edebilirsiniz.
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ADIM 2: TONİK
Tonikler cildi nemlendirerek yenilemek ve temizledikten sonra geride kalan ölü hücreleri ve kiri gidermek için tasarlanmıştır. Toniğinizi temizleme işleminden hemen sonra doğrudan cilde veya pamuklu bir ped üzerine dokundurun ve dışa doğru hareketlerle yüzünüzde gezdirin.
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Artıları: Tonikler ve sıkılaştırıcılar gözeneklerin görünümünü azaltmaya ve temizlikten sonra geride kalan kirleri gidermeye yardımcı olabilir.
Eksileri: Bazı toniklerin aşırı kullanımı cildinizde tahriş oluşturabilir. Bu nedenle mutlaka içeriği ve kullanma talimatlarını dikkatli okumalısınız.
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ADIM 3: ANTİOKSİDAN SERUM
Serumlar yüksek konsantrasyonda belirli bileşenler içerir. Antioksidan bazlı bir serum, cildi serbest radikaller olarak bilinen kararsız moleküllerin neden olduğu hasara karşı koruyacaktır. C ve E vitaminleri doku ve sıkılığı iyileştirmek için kullanılan yaygın antioksidanlardır. Dikkat edilmesi gereken diğer maddeler arasında yeşil çay, resveratrol ve kafein bulunur.
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Yüzünüze ve boynunuza birkaç damla damlatarak kullanabilirsiniz.
Artıları: Antioksidan serumlar kızarıklığı, kırışıklıkları ve cildinizdeki hasarı azaltmaya yardımcı olabilir.
Eksileri: Asit içerenler gibi bazı serumlar, asit içeren diğer cilt bakım ürünleriyle birlikte kullanıldığında tahrişe neden olabilir. Birbiri ile tepkimeye girecek ürünleri bir arada kullanmamaya özen gösterin.
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ADIM 4: GÖZ KREMİ
Gözlerinizin etrafındaki cilt daha ince ve hassas olma eğilimindedir. Ayrıca ince çizgiler, şişkinlik ve koyuluk gibi yaşlanma belirtilerine de yatkındır. İyi bir göz kremi bölgeyi aydınlatabilir, pürüzsüzleştirebilir ve sıkılaştırabilir, ancak sorunları tamamen ortadan kaldırmaz. Nemlendiriciniz ve serumunuz göz çevresi için uygunsa, etkili bir formül içeriyorsa bu adımı atlayabilirsiniz.
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ADIM 5: NEMLENDİRİCİ
Nemlendirici cildi yatıştırır ve yumuşatır. Kuru bir cilt tipine sahipseniz, krem veya balsam tercih edin. Daha kalın kremler normal veya karma ciltlerde en iyi sonucu verir ve daha yağlı tipler için sıvılar ve jeller önerilir. Etkili bileşenler arasında gliserin, seramidler, antioksidanlar ve peptidler bulunur. Bezelye büyüklüğünden biraz daha büyük bir miktar alın ve ellerinizde ısıtın. Önce yanaklara, ardından yukarı doğru vuruşlarla yüzün geri kalanına uygulayın.
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Artıları: Düzenli nemlendirme, cildinizin bariyerini koruyarak lekeleri ve diğer cilt sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.
Eksileri: Düzgün temizlik yapmadan çok ağır bir nemlendirici kullanmak cildinizde milia (küçük beyaz yumrular) oluşmasına neden olabilir.
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ADIM 6: GÜNEŞ KREMİ
Güneş kremi, sabah cilt bakım rutininizin kritik bir son adımıdır. Sadece cilt kanseri riskinizi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda zararlı UV ışığını engelleyerek yaşlanma belirtilerini de azaltabilir.
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Nasıl kullanılır: Yüzünüze bolca sürün ve masaj yaparak yedirin. Dışarı çıkmadan 15 ila 30 dakika önce uyguladığınızdan emin olun. Üzerine asla cilt bakım ürünleri uygulamayın, çünkü bu güneş kremini seyreltebilir.
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GECE NE KULLANILMALI?
Geceleri daha kalın ürünlerle gün içinde oluşan hasarı onarmaya odaklanın. Bu aynı zamanda, fiziksel eksfoliyanlar ve kimyasal peelingler dahil olmak üzere cildi güneş ışığına karşı hassaslaştıran her şeyin kullanılma zamanıdır.
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TEMEL GECE RUTİNİ
Makyaj temizleyici: Üzerinde ne yazıyorsa onu yapar, göremediğiniz makyaj kalıntılarını bile temizler.
Temizleyici: Bu, kalan kirlerden kurtulmanızı sağlayacaktır.
Leke tedavisi: Anti-enflamatuar ve kurutucu ürünlerle geceleri çatlakları etkili bir şekilde tedavi edebilirsiniz.
Gece kremi veya uyku maskesi: Daha zengin bir nemlendirici cildin onarılmasına yardımcı olur.
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ADIM 1: TEMİZLEYİCİ
Yağ bazlı bir temizleyici cildiniz tarafından üretilen doğal yağları çözmenin yanı sıra makyajda bulunan yağlı bileşenleri de parçalayabilir. Su bazlı temizleyiciler ise ciltteki makyaj ve kir ile reaksiyona girerek her şeyin su ile durulanmasını sağlar.
Sabah kullandığınız ürünleri gece de tekrarlayabilirsiniz.
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ADIM 2: NEMLENDİRİCİ MİST VEYA TONİK
Nemlendirici mist veya tonik, gece temizlik rutininizin sonunu belirler. DermNet, cilde gerçekten nem kazandırmak için laktik asit, hyaluronik asit ve gliserin gibi nemlendirici bileşenlere dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor.
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Artıları: Tonikler rutininizdeki diğer adımlardan arta kalan kalıntıları gidermeye ve cildinizin pH değerini dengelemeye yardımcı olabilir.
Eksileri: Alkol bazlı ürünler hassas cilde sahip kişilerde tahrişe neden olabilir.
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ADIM 3: ASİT UYGULAMASI
Yüzünüzü asitle yıkamak kulağa korkutucu gelebilir, ancak bu cilt bakım tedavisi hücre yenilenmesini teşvik edebilir. Yeni başlayanlar glikolik asidi denemek isteyebilir. Diğer seçenekler arasında akne giderici salisilik asit ve nemlendirici hyaluronik asit yer alır. Zamanla, daha parlak ve daha eşit bir cilt fark edeceksiniz.
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Her gece kullanma hedefiyle haftada bir kez başlayın. İlk kullanımdan en az 24 saat önce bir yama testi yapın. Bir pamuğa birkaç damla solüsyon ekleyin ve yüzünüzde gezdirin. Göz çevresinden kaçındığınızdan emin olun.
Özellikle hassas bir cildiniz varsa veya belirli bir aside karşı reaksiyon yaşıyorsanız bu adımı atlayın.
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Artıları: 2021 araştırmasına göre asitler yaşlanma, yara izi ve akne belirtilerini azaltmaya ve cilt tonunuzu eşitlemeye yardımcı olabilir.
Eksileri: Asitler cildinizi güneşe karşı daha hassas hale getirebilir. Bir asit tedavisi uyguladıktan sonra gün boyunca güneş kremi kullandığınızdan emin olun.
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ADIM 4: SERUMLAR VE ESANSLAR
Serumlar güçlü içerikleri doğrudan cilde iletir. Esans ise basitçe sulandırılmış bir versiyonudur. E vitamini kuru ciltler için harikadır, yeşil çay özü gibi antioksidanlar ise donuk ciltlerde kullanılabilir. Çatlaklara eğilimliyseniz, retinol veya C vitamini deneyin.
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Yaşlanma karşıtı destek, nemlendirme, parlatma veya leke azaltmaya odaklanan bir serum olsun, cildinizin ihtiyaç duyduğu faydaları sağlayan bir serum seçin.
Artıları: Serumlar yüksek konsantrasyonda cilt faydaları sağlar. Formül tipleri nedeniyle, daha fazla ürün cildinizin yüzeyine nüfuz eder.
Eksileri: Bazı serumların maliyeti yüksek olabilir ancak faydalarından yararlanmak için bir servet harcamanıza gerek yoktur. Ve unutmayın, nemlendiriciye kıyasla, sadece az miktarda serum kullanırsınız, bu yüzden azı karar çoğu zarar.
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ADIM 5: NEMLENDİRİCİ SERUM VEYA MASKE
Bazı ürünler gözenekleri tıkayabilir, ancak nemlendirici serumlar bunlardan biri değildir. Gerçek bir nemlendirme etkisi ile kuru ciltler için harikadırlar. Bu güçlü nemlendiriciler çeşitli formlarda olabilir. Bazıları serumdur. Diğerleri daha kalın maskelerdir. Ve hatta bazıları gece boyunca bırakılmak üzere tasarlanmıştır. Eğer durum buysa, rutininizin sonunda uygulayın.
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Artıları: Maske, faydalı ve nemlendirici bileşenlerin cildinizle yakın temas halinde kalmasını sağlar ve fazla sebumu giderebilir.
Eksileri: Tüm yeni cilt bakım ürünlerinde olduğu gibi, cildinizi tahriş eden bileşenler içerebileceğinden, maskeleri uygulamadan önce cildinizin küçük bir bölgesinde test edin.
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ADIM 6: GÖZ KREMİ
Daha zengin bir gece göz kremi, yorgunluk ve ince çizgiler gibi görünümle ilgili sorunları iyileştirmeye yardımcı olabilir. Yüksek konsantrasyonda peptit ve antioksidan içermesine dikkat edin. Göz çevresine az miktarda krem sürün ve hafifçe yedirin.
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Gece boyunca uygulamak ürüne cildinize nüfuz etme şansı verir. Ayrıca, bazı formüller kolajen üretimini artırmaya ve yaşlanma belirtilerini geciktirmeye yardımcı olabilir.
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ADIM 7: GECE KREMİ VEYA UYKU MASKESİ
Gece kremleri tamamen isteğe bağlı bir son adımdır, ancak faydalı olabilirler. Gündüz kremleri cildi korumak için tasarlanırken, bu zengin nemlendiriciler hücre onarımına yardımcı olur. Uyku maskeleri ise diğer tüm ürünlerinizi kapatır ve gece boyunca kullanılabilecek kadar hafif nemlendirici bileşenler içerir.
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Artıları: Bir gece kremi veya uyku maskesi uygulamak, ürünün cilt bariyerine nüfuz etmesi için zaman sağlar.
Eksileri: Bazı insanlar daha ağır ürünlerle uyumaktan hoşlanmayabilir. Eğer durum buysa, daha hafif bir formülden faydalanabilirsiniz.
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KURU CİLTLER NASIL BİR RUTİN İZLEMELİ?
Cildiniz kuruysa, rutininizi nemlendirmeye ve sağlıklı bir cilt bariyeri oluşturmaya odaklayın. Yukarıdaki adımları izleyin ancak çok sert veya asidik olabilecek ürünleri cildinize nem katan ve bu nemi tutmasına yardımcı olan ürünlerle değiştirin.
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CİLT BAKIMINA HANGİ YAŞTA BAŞLAMALIYIM?
Bir cilt bakım rutinine başlamak için hiçbir zaman çok erken veya geç değildir. Çocuklar bile uyandıklarında ve yatmadan önce yüzlerini yıkayarak ve gün içinde güneş kremi sürerek ciltlerine bakma pratiği yapabilirler.
Ancak, rutininizdeki adımları ve belirli ürünleri cilt sorunlarınıza ve yaşınıza göre seçin. Örneğin ergenler, lekeleri ve yağlı cildi yönetmeye yardımcı olacak ürünler üzerine kurulu bir rutine ihtiyaç duyabilir. Yetişkinler ise ciltleri yaşlandıkça onları destekleyen ürünlere daha fazla odaklanabilir. Sizin için doğru olan bir rutin oluşturun.
Kaynak: HealthLine