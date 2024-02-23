Cilt anomalisiyle yaşamak: 8 yaşından beri makyaj yapan kızın hikayesi

İNSANLARA MESAJI NEDİR?

Carlotta, kendi kimliğini kabullenmeye başlayan sayısız birey için bir ilham kaynağı olmak istiyor. Bunun yanı sıra insanlara, ''Hiç önemi olmayan şeylere çok fazla önem verdiğinizi anladığınız bir an gelecek ve o zaman aslında herkes gibi sevgiyi hak ettiğinizi de göreceksiniz.'' mesajını vermek istiyor.

Kaynak: American Academy of Ophthalmology, Hopkins Medicine, Bright Side

Fotoğraf kaynakları: Instagram