Cilt anomalisiyle yaşamak: 8 yaşından beri makyaj yapan kızın hikayesi
Doğuştan gelen hastalıklar fiziksel görünüşte bir değişikliğe yol açabilir ve bu durum, anomali yaşayan insanlar için kabullenmesi zor hale gelebilir. Buna örnek olabilecek cildinde leke olan bir kadın, 8 yaşından beri makyaj yapıyordu. Peki, neden o kadar erken başlamıştı? İşte, sizin için kızın hikayesi...
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Genetik faktörlerin neden olduğu kusurlar, genellikle mutasyonlar sonucunda ortaya çıkan anomalilerdir. Bu kusurlar, bireyin fiziksel özelliklerinde bozukluk oluşturabilir. Bu tarz bir durumu yaşayan kişiler ise bu anomali yüzünden kendilerini kusurlu görmeye başlayabilirler. İşte, ota nevüs adlı bir cilt rahatsızlığına sahip kadına dair detaylar...
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CARLOTTA BERTOTTI İLE TANIŞIN
Carlotta Bertotti, hukuk fakültesinden mezun, 25 yaşında ve ota nevüs adlı cilt rahatsızlığına sahip birisidir. Yüzünün yarısına yayılan mavi-gri renkteki leke yüzünden kusurlu olduğunu düşünen Carlotta, 19 yılını diğerlerinden daha farklı olduğunu gizlemek için harcadı.
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OTA NEVÜS NEDİR?
Ota nevüs göz çevresinde kalıcı, mavi-gri renk değişikliği olan bir cilt lekesidir. Genellikle yüzün tek tarafında oluşan bu leke, doğumda veya ergenlikte ortaya çıkabilir. Ayrıca bu cilt rahatsızlığı iyi huyludur, büyük zararları yoktur.
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8 YAŞINDA MAKYAJ YAPMAYA BAŞLADI
Carlotta yüzündeki mavi-gri renkteki lekeden çok rahatsız olduğu için 8 yaşında makyaj yapmaya başladı. Ona göre makyaj yapmak bir seçim değildi, hayatta kalma meselesiydi çünkü kendini olduğu gibi kabul edemiyordu. Her sabah makyajını yapmak için 2 saat harcadığını söyledi.
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12 YAŞINDA YÜZ FELCİ GEÇİRDİ
Carlotta cilt rahatsızlığının yanı sıra 12 yaşındayken yüzünü felç eden bir kansere yakalandı. Bu iyi huylu tümörün adı meninjiyomdu. Bu tümör, beyni saran zarlardan kaynaklanan en yaygın beyin tümörüdür.
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Yavaş büyüdüğü için çoğunlukla fark edilemeyen bu tümör yüzünden Carlotta, 2 hafta komada kaldı ve uyandığında yüzünün felç geçirdiğini gördü. Hem leke hem de felci gören Carlotta, bu durumdan aşırı rahatsız oldu.
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ERGENLİK YILLARI NASIL GEÇTİ?
Ergenlik yılları boyunca Carlotta güvensizliklerle doluydu ve akranlarına benzemek için birçok yöntem denedi: Ayrıntılı makyaj rutinlerinden özelleştirilmiş kontakt lenslere kadar birçok çözüm aradı.
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Uyum sağlamak için her şeyi denediğini itiraf etti ancak ne yaparsa yapsın kendini yabancı, sevgiye ve kabule layık olmayan birisi gibi hissediyordu. Geleneksel güzellik kurallarına uymadığı için yargılanmaktan korkuyordu.
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KENDİNİ KABULLENMESİ ZAMAN ALDI
Carlotta, uzun yıllar boyunca kendisiyle barışamadı ancak 2018'de çok önemli bir karar verdi: Kusurlarını kabullenmek ve hikayesini dünyayla paylaşmak. O günden bu yana sosyal medyada kendini daha çok paylaşmaya başladı ve iyi bir takipçi kitlesi edindi.
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Carlotta’yı çoğu insanın olduğu gibi kabullenmesi onun da zaman içerisinde kendisine daha çok değer vermesini sağladı. Ayrıca kendisini kabullenebilmek için bir kitap yazdı ve yayınladı.
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İNSANLARA MESAJI NEDİR?
Carlotta, kendi kimliğini kabullenmeye başlayan sayısız birey için bir ilham kaynağı olmak istiyor. Bunun yanı sıra insanlara, ''Hiç önemi olmayan şeylere çok fazla önem verdiğinizi anladığınız bir an gelecek ve o zaman aslında herkes gibi sevgiyi hak ettiğinizi de göreceksiniz.'' mesajını vermek istiyor.
Kaynak: American Academy of Ophthalmology, Hopkins Medicine, Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Instagram