Cillian Murphy, yeni rolü için bambaşka birine dönüştü

'Başlangıç', 'Kara Şövalye', 'Dunkirk' ve 'Peaky Blinders'da çete lideri 'Tommy Shelby' rolüyle de tanınan Oscar ödüllü oyuncu Cillian Murphy, son olarak 'atom bombasının babası' olarak anılan ABD'li fizikçi 'Julius Robert Oppenheimer' rolü ile Altın Küre ve BAFTA ödüllerinin yanı sıra 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ına da lâyık görülmüştü.