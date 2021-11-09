Çılgın Sürücü filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. İşte Çılgın Sürücü filmi konusu ve oyuncuları...

ÇILGIN SÜRÜCÜ FİLMİ KONUSU

Dedektif Vic, Stu adında bir Uber sürücüsüne aracıyla birlikte el koyar. Böylece, Stu için beklenmedik bir macera başlar.

Stuber orijinal adıyla yayınlanan Çılgın Sürücü, aksiyon ve komedi dolu sahneleriyle beğeni topluyor. Michael Dowse'nin yönetmenliğinde çekilen filmin başrollerinde Kumail Nanjiani ve Dave Bautista yer alıyor. Film, Stu isimli bir Uber sürücünün aracına el koyan Vic adındanki bir dedektifin atıldığı macerayı konu alıyor.

ÇILGIN SÜRÜCÜ OYUNCULARI

Kumail Nanjiani - Stu Prasad

Dave Bautista - Victor

Iko Uwais - Oka Tedjo

Natalie Morales - Nicole Manning

Betty Gilpin - Becca

Jimmy Tatro - Richie Sandusky

Mira Sorvino - Angie McHenry

Karen Gillan - Sara Morris

Steve Howey - Felix

Amin Joseph - Leon

Scott Lawrence - Dr. Branch

Rene Moran - Amo Cortez

Julia Vasi - Sloane

Melody Peng - Brooke

Victoria Anastasi - Melanie

Malachi Malik - Tariq

Patricia French - Büyükanne Doris

Jay D. Kacho - Dedektif Kramer