Çılgın saç stilleriyle hayatınıza renk katacak 10 kişi
Saçlar, kişinin kendini ifade etmesinin en iyi yollarından biridir. Bunun bir kanıtı olarak Reddit kullanıcıları, çılgın saç stillerini paylaşarak; herkesin kendine ait bir tarzı olduğunu anlatıyor.
- 1
"Saçımı dün boyadım, düşüncelerinizi alayım? Ortaya çıkan renge bayıldım!"
- 2
"Renkli yolculuğum! Saçlarımı, yerel, ucuz ve yarı kalıcı renklerle boyuyorum."
- 3
"Bu renklere geri dönmeli miyim diye düşünüyorum. Bana uyuyorlar mı?"
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- 4
"Bazı kalpler boyandı."
- 5
"Yeni mor."
- 6
"Parlak bir sarıdan, daha yumuşak bir sarıya nasıl geçiş yapabilirim?"
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- 7
"Saçımı boyamak istiyorum ve düşündüğünüzü merak ediyorum. Parlak turuncu olabilir."
- 8
"Pekala.... ben bir şey yaptım."
- 9
"Bana tavsiye veren herkese teşekkür ederim."
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- 10
"Saçımı az önce en iyi arkadaşıma boyattım ve renkli gözükmelerine aşık oldum."
Kaynak: Reddit