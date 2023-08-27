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        Haberler Yaşam Çılgın saç stilleriyle hayatınıza renk katacak 10 kişi

        Çılgın saç stilleriyle hayatınıza renk katacak 10 kişi

        Saçlar, kişinin kendini ifade etmesinin en iyi yollarından biridir. Bunun bir kanıtı olarak Reddit kullanıcıları, çılgın saç stillerini paylaşarak; herkesin kendine ait bir tarzı olduğunu anlatıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 13:58 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:58
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        • 1

          "Saçımı dün boyadım, düşüncelerinizi alayım? Ortaya çıkan renge bayıldım!"

        • 2

          "Renkli yolculuğum! Saçlarımı, yerel, ucuz ve yarı kalıcı renklerle boyuyorum."

        • 3

          "Bu renklere geri dönmeli miyim diye düşünüyorum. Bana uyuyorlar mı?"

        • 4

          "Bazı kalpler boyandı."

        • 5

          "Yeni mor."

        • 6

          "Parlak bir sarıdan, daha yumuşak bir sarıya nasıl geçiş yapabilirim?"

        • 7

          "Saçımı boyamak istiyorum ve düşündüğünüzü merak ediyorum. Parlak turuncu olabilir."

        • 8

          "Pekala.... ben bir şey yaptım."

        • 9

          "Bana tavsiye veren herkese teşekkür ederim."

        • 10

          "Saçımı az önce en iyi arkadaşıma boyattım ve renkli gözükmelerine aşık oldum."

          Kaynak: Reddit

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