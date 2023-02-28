Çilek Nasıl Yetiştirilir? Çilek Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?

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Çilek Nasıl Yetiştirilir?

Çilek meyvesi farklı ekolojik şartlarda yetişebilen bir meyve türüdür. Nitekim dünya üzerindeki dağılımına baktığımız zaman Ekvator’dan Sibirya’ya kadar geniş bir yayılım göstermektedir. Öncelikle çilek meyvesinin yapısından bahsetmek yerinde olacaktır. Çilek çok yıllı otsu bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. Kök yapısı saçaklı olup, bu kökler toprakta yaklaşık 25 cm derinliği kadar ulaşabilmektedir. Beş taç yapraktan meydana gelen yaprakları parçalı bir yapıdadır. Burada bilinmesi gereken önemli bir nokta ise çilek meyvesinin kol atarak uzanması, çoğalmasıdır. Bu kollara bazı yörelerde halk arasında bıyık adı verilmektedir. Çilek yetiştirmek bazı püf noktaları bilindiği zaman oldukça kolaydır. Çilek aslında son derece hassas bir meyvedir. Ekileceği toprağın humus açısından zengin ve bol mineralli olması gerekir. Çilek meyvesi hakkında bu kadar bilgi verdikten sonra şimdi sırada yetiştiriciliği nasıl yapılır sorusunun cevabına geçebiliriz.

Çilek Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Çilek Rasacae familyasına ait Fragarai vesca ismiyle anılır. Çileğin yaklaşık 600 çeşidi bulunmaktadır. Öncelikle çilek hem açık alanda hem de kapalı alanda yetişebilen bir meyvedir. Yani balkonda ya da bahçede saksıda ya da direkt toprakta veya serada yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Çilek yetiştiriciliğine başlamadan önce doğru ve sağlıklı tohumu bulmak hayati bir önem taşımaktadır. Eğer saksıda çilek yetiştirmek istiyorsanız yediveren, Osmanlı ya da dağ çileği bu yönteme oldukça uygun cinstir. Bunun yanında tohumdan değil de güvenilir seralardan da fide olarak alıp bahçenize dikimini yapabilirsiniz.

Çilek fideleri kış mevsiminin soğuk geçtiği bölgelerde genel olarak Nisan ayında dikilir. Eksi 10o dereceye kadar soğuğa dayanabilen çilek fidelerini ilkbahar donlarından korumak önemlidir. Mayıs sonu Haziran gibi çiçek açan çilek fideleri ilk yıl az miktarda olsa da meyve verir. Asıl olarak bir sonraki yıl tam anlamıyla meyve vermeye başlar. Çilek yetiştirmek isteyenler için bir diğer bilinmesi gereken nokta ise saksıda fide denilen tüpü fidelerin her mevsim ekilebileceği açık kök denilen fidelerin ise ilkbahar ve sonbaharda yani ekim zamanı olarak bilinen dönemde ekilmesidir.

Çilek meyvesi organik açıdan zengin toprakları sever. Bir diğer değişle çilek süzek, hafif kumlu ve tınlı topraklarda daha iyi yetişmektedir.

Uygun bir toprakta çilek meyveleri 2-3 yıl yaşayabilir. Sizde mutfaktan çıkan meyve sebze kabuklarını yumurta kabuklarını kompost için biriktirip toprağınızı mineral bakımından zenginleştirebilirsiniz.

Güneşli ortamları seven çilek fidelerinin günde 5-6 saat doğrudan güneş ışığı görmesi gerekir.

Diğer yandan çilek fideleri meyve zamanında bol sulama ister. Toprağın sürekli nemli kalması gerekir.

Yalnız yapraklarının güneşte yanmaması için suyun yapraklara değmemesine sadece köklere verilmesine dikkat etmek gerekmektedir. Sulama önemli bir noktadır. Aşırı sulama yapılırsa köklerde mantar hastalığı meydana gelir, az sulama yapılırsa ise köklerde kuruma meydana gelir. Dengeli ve kararlı sulamak önemlidir.

Bir diğer nokta ise çilek fidelerine malçlama yapılması toprağın hem nemli kalmasına hem de toprak altındaki yararlı organizmaların işlerini daha iyi yapması için gereklidir.

Aynı zamanda çilek meyvelerinin toprağa değmemesi de gerekmektedir.

Çilek Türkiye'de Yetişir Mi?

Çilek çok sert olmayan iklimlerde aslında birçok bölgede yetişebilen bir meyvedir. Bu sebeple ülkemizde de kendine yaşam alanı bulmuştur. Türkiye’de ağırlıklı olarak Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinde ticari olarak üretimi yapılmaktadır.

Çilek Ne Kadar Sürede Yetişir?

Çilek fidelerinde tozlanma önemlidir. Tozlanma döneminden sonra çilek meyveleri genelde 35-40 günde olgunlaşır ve hasata uygun gelir.

Çilek Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Çilek farlı ekolojik koşullarda yetişebilmektedir. Çilek, sıcağı seven bir meyvedir. Bu sebeple Akdeniz iklim kuşağında daha iyi verim elde edilebilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk