Çıldır Gölü, tatilcilerin eğlence mekanı oldu

KIŞIN ZİYARETÇİ SAYISI DAHA ÇOK

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere atlı kızakları ile hizmet veren Kars'ın Arpaçay ilçesinin Taşdemir köyünden Ercan Taşdemir, "Yaz ve kış Çıldır Gölü'ne rağbet var. Ama kışın gölün yüzeyi tamamen donması daha cazip hale geldiği için bu mevsimde ziyaretçi sayısı daha çok oluyor. Biz burada atlı kızaklarla gelen misafirlere hizmet vermekteyiz" diye konuştu.