VÜCUDUNU SUSUZ BIRAKMA

Cildinizi susuz bırakmamak ve nemlendirmek için bol su içmeniz önemlidir, böylece cildiniz kendini onarmak için yeterince çalışabilir. Güneşe maruz kalmak ciltte sıvı ve su kaybını arttırır, o yüzden güneş yanığından sonra kaybedilen sıvıları yerine koymak önemlidir.