Cildiniz neden soyuluyor: Güneş yanığı sonrası soyulan cildiniz için ne yapabilirsiniz?
Güneşli bir günde dışarıda vakit geçirmek harika olabilir, ancak güneş yanığı sonrasında cilt soyulması can sıkıcı bir sorun haline gelebilir. Cildinizin soyulmasını önlemek için bazı etkili yöntemleri bilmek, yaz aylarını daha keyifli geçirmenizi sağlayabilir. İşte detaylar!
- 1
Güneş ışınları cildimize hoş bir bronzluk katarken, aşırı maruz kalma sonucu oluşan güneş yanıkları, cilt soyulmasına neden olabilir. Cildinizin sağlığını korumak ve soyulmayı önlemek için alabileceğiniz basit fakat etkili önlemler vardır. İşte güneş yanığı sonrası cilt soyulmasını durdurmak için yapmanız gerekenler...
- 2
VÜCUDUNU SUSUZ BIRAKMA
Cildinizi susuz bırakmamak ve nemlendirmek için bol su içmeniz önemlidir, böylece cildiniz kendini onarmak için yeterince çalışabilir. Güneşe maruz kalmak ciltte sıvı ve su kaybını arttırır, o yüzden güneş yanığından sonra kaybedilen sıvıları yerine koymak önemlidir.
- 3
HER 3-4 SAATTE BİR 20-30 DAKİKA BOYUNCA SOĞUK KOMPRES YAPIN
Soğuk suya batırılmış bir bez ya da havluya sarılmış bir buz torbası kullanın. Soğuk kompresi güneşten yanan cildinize 20-30 dakika bastırın. Birkaç gün boyunca bunu her 3-4 saatte bir tekrarlayın.
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- 4
DAHA FAZLA GÜNEŞ HASARINI ÖNLEMELİSİNİZ
Zaten zarar görmüş cildinizi korumadan dışarıda zaman geçirmek, soyulma riskini arttıracak ve yanığınızı kötüleştirecektir. Bunun nedeni, dıştaki koruyucu ölü deri katmanı zarar gördüğü için, zararlı morötesi ışınların bu cilt katmanından daha fazla geçecek olmasıdır.
- 5
GÜNEŞ YANIĞI OLAN CİLDİNİZE ALOE VERA SÜRÜN
Aloe vera, dünyada uzun zamandır rahatlatıcı etkileri nedeniyle övülen doğal bir kaktüs özüdür. Aloe vera losyonu ya da saf aloe vera jeli satın alabilirsiniz veya bir aloe vera bitkisini yarıp bitkinin suyunu soyulan cildinize doğrudan sürebilirsiniz. Aloe vera iyileşmeye yardımcı olabilir, güneş yanığının verdiği acıyla mücadele edebilir ve enfeksiyonu önleyebilir.
- 6
NEMLENDİRİCİ KULLANIN
Cildinizin güneşten yanan yerlerine nemlendirici sür. Çoğu eczanede bulunan, güneşten yeni yanmış cilt için özel olarak tasarlanan nemlendiriciler vardır. Benzokain, lidokain, retinol ve AHA’lar (alfa hidroksil asitler) içeren nemlendiricilerden uzak durmalısınız çünkü bunlar hassas cildi kurutup daha çok tahriş edebilir.
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- 7
GÜNEŞTEN YANAN CİLDİNİZE YEŞİL YA DA SİYAH ÇAY KOMPRESİ YAPIN
Çayda doğal olarak oluşan tanik asitler, güneşten zarar gören cilt için harika bir çözümdür. Siyah çayı demleyip buzdolabında soğuttuktan sonra yanan cildinize kompres yaparak ya da sprey şişesi kullanarak sürün.
- 8
KARBONAT BANYOSU YAPIN
Karbonat banyosu, cildin pH dengesini tekrar sağlamasına ve yanmadan kaynaklanan tahrişi rahatlatmaya yardım edebilir. Banyo suyuna yaklaşık üç bölü dört su bardağı karbonat ekleyin ve 15-20 dakika içinde kaldıktan sonra cildinizi temiz suyla durulayın.
- 9
GÜNEŞTEN YANAN CİLDİNİZE SİRKE SÜRÜN
Beyaz sirkeyi ya da elma sirkesini sprey şişeye dökün ve sirkeyi güneş yanığına püskürtün. Sirke, göze hoş görünmeyen su toplanmalarını ve soyulmayı engellemeye yardım edebilir. Sirkenin kokusu çok kötüyse 1 ölçek suyla 1 ölçek sirkeyi karıştırıp cildinize bu şekilde de püskürtebilirsiniz.
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- 10
GÜNEŞTEN YANAN CİLDİNE NANE YAPRAKLARI SÜR
Nane yaprakları, soyulma sürecini sona erdirmeye yardımcı olabilir, cildin pürüzsüz ve sağlıklı olmasını sağlayabilir. Bu çözümü kullanmak için taze nane yapraklarını alın ve sularını çıkarmak için bir kâsede ezin, sonra da çıkan suyu doğrudan yüzünüzün soyulan kısmına sürün.
Kaynak: WikiHow