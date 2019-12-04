Çikolatalı lokum tarifi, nasıl yapılır?

Dışarıdan alınan yiyeceklere güvenip tüketemiyoruz bunun başka bir yolu kendi evimizde hazırladığımız yiyecekler olmalıdır. Evinizde hazırlamış olduğunuz çikolatalı lokum tarifini çocuklarınız çok sevecek. Peki malzemeler nelerdir? Nasıl yapılır? İşte evde güvenle yapabileceğiniz çikolatalı lokum tarifi...
Çikolatalı lokum nasıl yapılır? Dışarıda satılan şeylere artık pek güvenip alamıyoruz. Ama ülkemizin en önemli değerlerinden olan lokumu yemesek olmaz. Bundan dolayı sizlere çikolatayla buluşan nefis ev lokumu tarifimizi aktarıyoruz. Evinizde güvenle yapıp güvenle tüketebilirsiniz.
Çikolatalı lokum malzemeler:
- 3 su bardağı toz şeker
- 4 su bardağı su
- 1 su bardağı nişasta
- 1 tatlı kaşığı kakao
- 80 gr bitter veya sütlü çikolata
- Birkaç damla limon suyu
- 3 çorba kaşığı çekilmiş fındık
- Üzeri için: Hindistan cevizi
Çikolatalı lokum yapılışı:
- Su ve şekeri bir tencere içerisinde kaynaması için bırakın.
- 1 su bardağı suyla kakao ve nişastayı eritin.
- Kaynamaya başlayınca şeker nişastalı karışımı içerisine atın.
- Ocağın büyük olan kısmında 45 dakika kadar sık aralıklarla karıştırarak pişirmeye devam edin.
- Pişmeye yakın sürede içerisine limon suyu ve çikolatayı atın.
- Piştikten sonra ocaktan alıp içerisine çekilmiş fındığı ekleyin.
- Yağlı kâğıt sermiş olduğunuz bir kare kap içerisine karışımı dökün.
- Soğuduktan sonra buzdolabına alın ve 1 saat dinlendirin.
- Ardından küçük kareler keserek Hindistan cevizine bandırın.
- Üzerine streç filmle kapatıp 12 saat buzdolabında bekletin.
- Ardından kahvelerle, bayramlarda ikramlık olarak kullanabilirsiniz.
- Afiyetler olsun.
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