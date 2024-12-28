Çikolata Soslu İrmik Tatlısı Tarifi: Çikolata Soslu İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Başlı başına harika bir lezzet olan irmik tatlısının çikolata sosu ile olan muhteşem birleşimi olan bu tatlı hem her yaştan insanın keyifle tükettiği bir tatlıdır. Çay saatlerinin harika destekçisi olan bu damak çatlatan lezzet hemen hemen her sofrada yerini almıştır. İşte herkes tarafından sevilen çikolata soslu irmik tatlısı tarifi…
Hafif lezzetlerden hoşlanan aynı zamanda çikolata sosunun da lezzetini almak isteyen kişilerin sıklıkla tercih ettiği bu lezzet ani tatlı krizleri için de harika bir seçenektir. Az malzemeli ve son derece kolay bir şekilde yapılabilen bu tatlı hızlı bir şekilde yapılabilen bir tariftir. Peki çikolata soslu irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte çikolata soslu irmik tatlısı ile ilgili tüm merak edilenler…
ÇİKOLATA SOSLU İRMİK TATLISI MALZEMELERİ
Çikolata soslu irmik tatlısı hemen hemen her mutfakta bulunan malzemeler kolay bir şekilde yapılabilen pratik bir tatlıdır. İşte çikolata soslu irmik tatlısı için gerekli olan malzemeler…
Çikolata soslu irmik tatlısı malzemeleri:
• 1 litre süt
• 1 su bardağı irmik
• 1 su bardağı toz şeker
• 1 paket vanilya
Çikolata sosu için gereken malzemeler;
• 1 paket çikolata sosu
• 2,5 su bardağı süt
• 1 yemek kaşığı nişasta
• Yarım paket çikolata ya da kahvaltılık çikolata
ÇİKOLATA SOSLU İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?
Çikolata soslu irmik tatlısı yapımı en basit olan sütlü tatlılardan biridir. Bu nedenle hem yapımı kolay hem de hafif bir lezzet arayan kişiler “Çikolata soslu irmik tatlısı nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını sıklıkla merak eder. İşte çikolata soslu irmik tatlısının yapılışı ile ilgili tüm detaylar…
Çikolatalı soslu irmik tatlısının yapılışına geçmeden önce şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz…
• 12 – 14 kişilik
• 10 dakika hazırlık
• 15 dakika pişirme
• 1 porsiyonunda 502 kalori
İşte genç yaşlı herkes tarafından sevilen çikolata soslu irmik tatlısı tarifi:
• İlk olarak derin bir tencerenin içerisine sütü alın ve üzerine irmik ve şekeri ilave ederek karıştırın.
• Hazırlamış olduğunuz irmikli muhallebiyi sürekli sürekli karıştırarak koyu bir kıvama gelene kadar pişirmeye devam edin.
• İrmikli muhallebi koyu bir kıvam alınca içerisine terayağı ve vanilyayı ekleyin. Tereyağı eriyene kadar irmikli muhallebiyi karıştırmaya devam edin.
• Tatlınızı koyacağınız tatlı kalıbını biraz suyla ıslatın.
• Ardından daha önce ıslatmış olduğunuz tatlı kalıbının içerisine hazırlamış olduğunuz irmikli muhallebiyi dökün ve üzerini bir spatula yardımıyla düzleştirin.
• İrmikli muhallebiyi oda sıcaklığına gelinceye kadar bir kenara alın. Daha sonrasında soğumuş olan irmikli muhallebiyi buzdolabına yerleştirerek en az 5 – 6 saat kadar bekletin.
• Bu sırada çikolata sosu için gereken malzemeleri bir sos tenceresinin içerisine alın ve sürekli karıştırarak pişirin.
• Çikolatalı sos koyu bir kıvam alınca ocağın altını kapatın ve çikolatalı sosu bir kenara alın. Çikolata sosunun içerisine çikolata ve isteğe göre 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin ilave ederek eriyene kadar karıştırmaya devem edin.
• Ardından soğumuş olan irmikli muhallebiyi dolaptan çıkarın. Daha sonrasında tatlı kalıbını ters çevirerek irmikli muhallebinin çıkmasını sağlayın ve bir servis tabağına alın.
• İrmikli muhallebinin üzerine hazırlamış olduğunuz ılık çikolata sosunu eşit bir şekilde dökün. İsteğe göre çikolatalı irmik tatlısını süsleyebilirsiniz.
• Hazırlamış olduğunuz çikolata soslu irmik tatlısını buzdolabına yerleştirerek 3 – 4 saatliğine bekletin.
• Çikolata soslu irmik tatlısı hazır. Servis öncesinde süslemek için toz Antep fıstığı ve frambuaz kullanabilirsiniz. Afiyet olsun!