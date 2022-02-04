İlk bölümüyle büyük ilgi gören Yalnız Kurt dizisi bu akşam ATV ekranlarında 2. bölümüyle yer alacak. Diziseverler tarafından ilgiyle takip edilen Yalnız Kurt dizisinde rol alacak isimlerden biri de Cihan Ünal. Tecrübeli oyuncu Cihan Ünal sosyal medyanın en çok araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınan Cihan Ünal'ın hayatı, yaşı, memleketi merak ediliyor. İşte Yalnız Kurt'un Davut Bahadır'ı Cihan Ünal kimdir sorusunun cevabı ve Cihan Ünal'ın hayatı hakkında merak edilenler

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

Cihan Ünal 22 Ocak 1946 tarihinde Taşköprü, Kastamonu'da dünyaya geldi. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Cihan Ünal ilkokulu Tosya ve Kırıkkale’de okudu. Ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu'nda tamamlayan Cihan Ünal liseyi Kurtuluş Lisesi'nde bitirdi.

Sana hayatına çok küçük yaşta başlayan Cihan Ünal 1960-1964 yıllarında Ankara Radyosu'nun Çocuk Kulübü'nde, eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

Ankara Radyosu'nda çalıştığı yıllarda çocuk tiyatrosu ve özel tiyatrolarda amatör olarak oyunculuk yapan Cihan Ünal 1962 yılında Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katıldı. Ankara Halkevi'nde oyunculuk da yapan Cihan Ünal, Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova'dan eğitim aldı. Ayrıca Suat Taşer’in yönettiği Öteye Doğru başlıklı oyunda başrolde oynadı. 1963-1964 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde görev aldı. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi.

Cihan Ünal 1969'da konsevatuvarın tiyatro bölümününde mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. İlk sinema deneyimi 1971 yılında Damdaki Kemancı filminde oynayarak elde etti. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan Şeytan oldu. 1971-1973 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünde Cüneyt Gökçer’in asistanlığını yaptı. 1973 - 1982 yıllarında yine aynı okulda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girdi.

Cihan Ünal 1982 yılında British Council bursu ve Ankara Devlet Tiyatroları bilgi- görgü hakkı ile Londra’ya gitti. Londra'da Ulusal Kraliyet Tiyatrosu ve Royal Shakespeare Company’de çeşitli provalara katılarak eğitimini devam ettirdi. Yine Londra’da misafir eğitmen olarak Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'nde bulundu. 1983 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1987-2000 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde rol, diksiyon, mimik ve sahne dersleri verdi.

1992 British Council ve Royal Shakespeare Company’nin davetlisi olarak Stratford’da ses ve nefes seminerlerine katıldı. 1997'de özel bir diksiyon ve spikerlik kursunda öğretmenlik yaptı. 1999 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde oyunculuk ve diksiyon derslerine girdi. 2000 yılından beri görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda, 2001 yılında tiyatro anasanat dalı başkanı oldu.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hepşen Akar'ın kardeşi olan Cihan Ünal, ilk evliliğini Sabiha Tarhan ile yaptı. Bu evlilikten Irmak adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini ise Mine filminin setinde tanıştığı Türkân Şoray ile yaptı. Bu evlilikten Yağmur adında bir kızı daha oldu.

Cihan Ünal, İngiltere merkezli Centre for Performance Research ve Tiyatro Oyuncuları Derneği üyesidir.

CİHAN ÜNAL'IN FİLMLERİ

Damdaki Kemancı - 1971

Şeytan - 1974

Yargıç ve Celladı - 1975

Gül ve Bülbül - 1977

IV. Murat -1980

Kuruluş - Osmancık -1987

Herhangi Bir Kadın

Seni Kalbime Gömdüm

Mine

Seni Seviyorum

Bir Kadın Bir Hayat

İhtiras Fırtınası

Bir Sevgi İstiyorum

Körebe

O Kadın

Gazap Rüzgarları

Kalbimdeki Düşman

Gece Dansı Tutsakları

Kadın İsterse - 2004-2006

Muhteşem Yüzyıl Kösem - 2016

Söz - Büyük Bey - 2017

Bir Mucize Olsun - 2018

Kafalar Karışık - Ünal - 2018

Yalnız Kurt - Davut Bahadır - 2022- (Yakında)

CİHAN ÜNAL TİYATRO OYUNLARI



Devlet Tiyatroları - 1980

Bağdat Hatun, Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot, Anatoli Lunaçarski - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

Harould ve Maude, Colin Higgins - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

Sevgili Doktor, Neil Simon\Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

Yunus Emre, Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

Bu Hesapta Yoktu, Nikolay Ostrovski - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

Hastalık Hastası, Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Fatih, Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Mança'lı Don Kişot : Dale Wasserman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971

Becket Yahut Tanrılarının Şerefi : Jean Anouilh - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971

Romeo ile Jülyet, William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971

IV. Murat, Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970

Andromak, Jean Racine - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1968

Bir Bardak Su Yahut Sebeb ve Neticeler, Eugène Scribe - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967

Rüya Oyunu, August Strindberg - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964

Peter Pan, James Matthew Barrie - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964

Jülius Sezar, William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1963

Devlet Tiyatrolarında Oynadığı Müzikaller

My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

Damdaki Kemancı : Sholom Aleichem - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969

1979 - Egemen Bostancı Tiyatrosu

Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - Egemen Bostancı Tiyatrosu - 1979

1989-1995 İstanbul Şehir Tiyatrosu

Vanya Dayı : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994

Evita (müzikal) : Andrew Lloyd Webber\Tim Rice - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989

Dormen Tiyatrosu

Günaydın Mr. Weill, Haldun Dormen - Dormen Tiyatrosu - 1991

İstanbul Devlet Opera ve Balesi

Şen Dul

Tiyatro İstanbul

Çetin Ceviz

Aktör Kean, Raymond Fitz Simons - Tiyatro İstanbul - 1996

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