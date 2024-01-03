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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çığ riski nedeniyle Van Bahçesaray'a ulaşım durdu!

        Çığ riski nedeniyle Van- Bahçesaray kara yolu 13 gündür kapalı

        Van'da yoğun kar yağışı çığ riskine de neden oldu. Kentte Bahçesaray'a giden yolun 13 günden bu yana kapalı tutulduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:10 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:11
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          Van-Bahçesaray kara yolu çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı tutuluyor. Yolun ne zaman açılacağına 'Çığ komisyonu' karar verecek.

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          DHA'nın haberine göre kent genelinde bu sabah kar yağışı etkili oldu.

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          Yağış nedeniyle 2 yerleşim yerinin yolu kapanırken, merkeze bağlı kırsal mahallelerde 7 santimetre olan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

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          Kentte öğrenciler sabah lapa lapa yağan kar yağışı altında okullarına gitti.

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          Van-Bahçesaray kara yolu, 80´inci kilometredeki çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı tutuluyor.

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          Yolun 5 ayrı noktasına düşen çığlar Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Yolun ne zaman açılacağına ise 'Çığ komisyonu' karar verecek.

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