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Çiftlikte yem karma makinesine düşüp öldü

İzmir'in Tire ilçesinde, 31 yaşındaki Afganistan uyruklu Gholamdastgır Ahmedzey, düştüğü yem karma makinesinde sıkışarak yaşamını yitirdi

Giriş: 29.03.2023 - 18:12 | Güncelleme: ABONE OL
Çiftlikte yem karma makinesine düşüp öldü
Çiftlikte yem karma makinesine düşüp öldü
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DHA

Olay, saat 08.00 sıralarında Tire'ye bağlı Çayırlı köyü, Karşıyaka mevkindeki çiftlikte meydana geldi.

İddiaya göre, Afganistan uyruklu Gholamdastgır Ahmedzey, yem karma makinesinin temizliğini yaptığı sırada dengesini kaybetti. Ahmedzey'in düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi.

Yem karma makinesine sıkışan Ahmedzey, olay yerindeki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Ahmedzey'in cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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