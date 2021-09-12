Çiftliğe kanlı baskın! Kurşun yağdırdılar

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çiftliği yapılan silahlı saldırıda, çiftlik sahibi hayatını kaybederken, büyükbaş hayvanlardan da biri öldü.

Silahlı saldırı olayı, Altınoluk'ta meydana geldi. Bent Yolu üzerinde bir çiftlikte sütçülükle geçimini sağlayan mahallenin sevilen kişilerden Muharrem Güler'in çiftliğine gelen kişi ya da kişiler ortalığı kan gölüne çevirdiler. Çiftlik sahibi 45 yaşındaki Muharrem Güler'i 11 el pompalı tüfekle ateş ederek öldüren saldırganlar, çiftlikte bulunan süt ineklerine de ateş açarak bir ineği öldürdüler, 3'ünü ise yaraladılar.

Hayatını kaybeden Güler, Çanakkale'nin Kumburun köyünde toprağa verildi. Jandarma'nın olay ile ilgili olarak araştırmasının çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.