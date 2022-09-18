Çifte vahşetin sebebi ortaya çıktı!

AA

İstanbul'da, eşini ve baldızını bıçaklayarak öldüren kişinin, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği ortaya çıktı.

AA'nın haberine göre, Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi 186 Sokak'ta bulunan sitedeki dubleks dairede ikamet eden Ferhat Boduroğlu (30), bir süredir kavgalı olduğu öğrenilen eşi Vildan Boduroğlu'nu (23) ve baldızı Fatma Zehra Koyun'u (18), kıskançlık nedeniyle bıçakladı.

KIZ ÇOCUĞUNU KUAFÖRE EMANET ETTİ

Ferhat Boduroğlu, daha sonra kız çocuğunu alıp evin yakınlarındaki kuaföre emanet ederken bir süre sonra da kendisine zarar verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, baldız Fatma Zehra Koyun ve eş Vildan Boduroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

ZANLI TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

İki kız kardeşin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kan kaybeden zanlı Ferhat Boduroğlu ise sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Beylikdüzü'nde "kasten öldürme" suçu ile ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.