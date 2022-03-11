Çiftçilere destek ödemeleri başladı

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastalıktan Ari İşletme Desteği 33 milyon 13 bin 500 lira, Lisanslı Depoculuk Desteği 23 milyon 380 bin 885 lira, Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.