AA

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi),çeşitli bölgelerde uygulamaya koyduğu "Model Üretim Projesi" ile çiftçiye örnek olarak birçok üründe verim artışı sağlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi, tarımsal üretimin farklı alanlarında faaliyet gösteren 17 şirketinin yanı sıra ülke genelindeki 1621 kooperatifi ve hizmet bürolarıyla her aşamada çiftçilere hizmet sunuyor.

Kuruluş, şirketleriyle birlikte son yıllarda ağırlık verdiği bilinçli tarımı yaygınlaştırma uygulamalarıyla üreticilerin yüksek verime ulaşması için tarımsal danışmanlık hizmetleri sunarken, aynı zamanda farklı bölgelerde bazı çiftçilerle el ele model üretimler gerçekleştiriyor.

Deneme ekimi yapılan tarlalarda tohumdan gübreye, bitki besleme ve bitki koruma ürünlerine kadar tüm girdiler Tarım Kredi şirketlerince sağlanıyor. Tohumlar TAREKS Tohumculuk tarafından geliştirilirken, gübreler GÜBRETAŞ, zirai ilaçlar ise TARKİM aracılığıyla temin ediliyor.

Tarım Kredi iştirakleri GÜBRETAŞ, TAREKS Tohumculuk ve TARKİM arasında model üretim alanları için kurulan iş birliğiyle bu yıl, Tekirdağ'da buğday, Kahramanmaraş'ta danelik mısır ve Balıkesir'de silajlık mısır için deneme ekimleri yapıldı.

2017'ye kadar her yıl 4-5 yerde ekim yapılan GÜBRETAŞ'ın model alan sayısı, üreticilerin bizzat arazide gözlemleyerek bilgi edinme yöntemine ilgisinin artması üzerine son 3 yılda artırıldı. Böylece 2018'de 18, geçen yıl 27, bu yıl ise 29 farklı noktada model üretim alanları kuruldu. Ayrıca bu yıl ilaveten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan 2 ayrı model alan uygulaması başarıyla tamamlandı. TAREKS Tohumculuk tarafından da Balıkesir, Gaziantep ve Konya bölge birlikleriyle Türkiye genelinde 10 alanda silajlık ve danelik mısırda model üretim alanları oluşturuldu.

- "Tarımda dışa bağımlılık azalacak"

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yerli imkanlarla ve sürdürülebilir tarım yapmanın öneminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha iyi anlaşıldığını belirterek, tarımda yerli tohumlarla verim artışını sağlarken dışa bağımlılığı da azaltacaklarını söyledi.

Bazı ürünlerde yaşanan arz sıkıntısının fiyat dengesizliği gibi sorunlar oluşturduğunu belirten Poyraz, "Bunun başlıca sebepleri üretimde doğru planlamanın yapılmaması ya da yerli kaynakların verimli kullanılmamasıdır. Tarım Kredi olarak Model Üretim Projemiz ile üreticilere yalnızca örnek olmakla kalmayıp, tarımda millileşme için yerli kaynakların doğru şekilde kullanımını da teşvik ediyoruz." dedi.

Poyraz, model üretim çalışmalarının salgına rağmen devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Düzce'de fındık verimi dekar başına ortalama 200 kilogram iken, model fındık alanından bölge ortalamasının yüzde 60 üzerinde verim artışıyla 320 kilogram hasat yapıldı. Ayrıca, 160 kilogram olan Türkiye ortalamasının 2 katı ürün elde edildi. Mersin'in Mut ilçesindeki model zeytin bahçesi hasadımızda ise ağaç başı verim, bölge ortalaması olan yaklaşık 30 kilogramın 2 katı ve Türkiye ortalaması olan yaklaşık 16 kilogramın 4 olarak gerçekleşti ve 65 kilogramı buldu. Eskişehir'de kurulan alanda ise buğday için yüzde 70'e varan verim artışı elde edildi. Balıkesir'de kurulan silajlık mısır model alanından bölge ortalamasından yüzde 52 daha fazla verim sağlandı. Kahramanmaraş'taki danelik mısır deneme alanından ise ürün hasadında yüzde 56 artış gözlendi. Adıyaman'da badem bitkisi için kurulan model alanda ağaç başı verimin bölge ortalamasının iki katına çıkarak 16 kilograma ulaştığı görüldü. Çiftçilerimiz model üretimimizi kullanarak daha yüksek verim almaya başladı."