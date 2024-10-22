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        Haberler Bilgi Yaşam Cici Babam filminin konusu nedir? Cici Babam filmi oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?

        Cici Babam filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Cici Babam filmi beyaz perdenin ardından 22 Ekim Salı akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Film Annelerinin evlenmesine karşı çıkan üç kardeşin başından geçen olayları konu almaktadır. Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun üstlendiği film komedi türündedir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, 'Cici Babam filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?' sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 18:39 Güncelleme: 22.10.2024 - 23:25
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        • 1

          Onur Atilla, Özgün Aydın, Mahir İpek, Onur Buldu, Uğur Bilgin ve Derya Karadaş'ın başrollerini paylaştığı Cici Babam filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2018 yılında vizyona giren film BKM imzası taşımaktadır. Peki, Cici Babam filminin konusu nedir? Cici Babam filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte Cici Babam filminin konusu ve oyuncuları...

        • 2

          CİCİ BABAM OYUNCULARI KİMLER?

          Onur Atilla

          Özgün Aydın

          Mahir İpek

          Onur Buldu

          Uğur Bilgin

          Derya Karadaş

          Arif Erkin Güzelbeyoğlu

          Aslı İnandık

          Alper Kul

          Yasemin Çonka

          Meltem Yılmazkaya

          Burak Topaloğlu

          İrem Sak

          Defne Yalnız

          Kuvvet Yurdakul

          Ayhan Sicimoğlu

          Kayhan Yıldızoğlu

        • 3

          CİCİ BABAM KONUSU NEDİR?

          Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?...

        • 4

          CİCİ BABAM NEREDE ÇEKİLDİ?

          Cici Babam filminin çekimlerinin büyük bölümü Köyceğiz'de ve Muğla'nın farklı yerlerinde gerçekleştirildi.

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