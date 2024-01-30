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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması - İş-Yaşam Haberleri

        Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması

        Rekabet Kurulu, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'ye soruşturma açılmasını kararlaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:35 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:35
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        Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması
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        Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'nin platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatmak ve kendi bayileri lehine davranışlarda bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma, Kurulca karara bağlandı.

        Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'ye soruşturulma açılmasına karar verdi.

        Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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