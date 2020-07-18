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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Komedyen oyuncu Murat Cemcir, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Cemcir, mekan içerisinde iki erkek arkadaşı ile birlikte yemek yedi.

Bir süre sonra mekandan ayrılan Murat Cemcir, görüntü vermemek adına hızla aracına yöneldi. O sırada çiçekçilerden biri, Cemcir'in aracının önünü kesti. Ünlü oyuncunun şoförü ise hızla oradan ayrıldı.