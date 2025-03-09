Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Çiçekçi Sokağı' Tatavla Sahne’de

        'Çiçekçi Sokağı' Tatavla Sahne’de

        Kosta Kortidis'in gerçek bir haberden, sekiz milletin etrafta dokuz lisan konuştuğu Pera'da, Çiçekçi Sokağı'nda işlenmiş bir cinayetten ilham alarak yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği "Çiçekçi Sokağı", 13 Mart Perşembe günü Tatavla Sahne'de seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 23:21 Güncelleme: 09.03.2025 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Çiçekçi Sokağı' Tatavla Sahne'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        2019 yılında Kosta Kortidis ve Akın Kaplan tarafından “Bir özgürlük meselesi” sloganıyla kurulan Teatro Rudius’un 11. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde Yönetmenlik Jüri Özel Ödülü’nü kazanan oyunu “Çiçekçi Sokağı”, tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

        Kosta Kortidis’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu, Akın Kaplan’ın yönetmen yardımcılığını üstlendiği “Çiçekçi Sokağı”nda Kortidis ve Kaplan’la birlikte Hicran Özgür, Dilara Tabak, Alp Balkan, İlkay Özşen, Ali Alkın Aydın ve Çağdaş Başoğlu rol alıyor. Oyunun şarkı sözleri Kosta Kortidis’in, besteleri Altuğ Akınsel’in, koreografisi ise Alkış Peker ve Alper Akalın’ın imzasını taşıyor.

        REKLAM

        Bir önceki yüzyılın başlarında Pera’da vuku bulmuş, gazete sayfalarına kaydolmuş kanlı bir hadise… Aşk, tutku, entrika, intikam çemberinde iki perdelik bir hayal ya da perdesiz bir hakikat… Sekiz milletin etrafta dokuz lisan konuştuğu Cadde-i Kebir’in en müstesna sokağının, Çiçekçi’nin, güzeller güzeli, iyi yürekli Despina’nın, yakışıklı ve gizemli Vasilis’in, kalbi kara Periklis’in, bilge meyhaneci Zafiris’in, Pera’nın beyaz eldivenli efendisi Şık Manol’ün ve kahve fincanında hakikati gören Türkan’ın hikâyesi bu. Gün yüzüne çıkan sırların ışığında bir adalet, bir cinayet, bir kadın hikâyesi…

        13 Mart 2025 Perşembe akşamı saat 20.30’da Tatavla Sahne’de seyirciyle buluşacak olan “Çiçekçi Sokağı”nın biletleri, tiyatrolar.com.tr'den temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tatavla Sahne
        #Çiçekçi Sokağı
        #tiyatro
        #OYUN
        #sahne
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray, geriden gelerek kazandı!
        Galatasaray, geriden gelerek kazandı!
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Habertürk Anasayfa