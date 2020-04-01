Çiçek kurabiye nasıl yapılır? Ağızda dağılan misafirler geldiğinde hemen ikram edebileceğiniz basit bir tarifle karşınızdayız. Kurabiyeler her eve bulunan malzemelerle kolayca yapılabilmesiyle ekonomiktir. Bu tarifimizde çiçek kurabiyemizi iki renkli yapacağız ancak siz dilerseniz kurabiye kalıbıyla çiçek şeklini verdiğiniz kurabiyenizin ortasına bonibon koyup çiçek görüntüsü elde edebilirsiniz.
Çiçek Kurabiye Malzemeler:
- 250 gram oda sıcaklığında tereyağı
- 1 adet yumurta
- 1, 5 su bardağı pudra şekeri
- 1, 5 su bardağı mısır nişastası
- 1 paket vanilya
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 2 yemek kaşığı kakao
- 3,5 su bardağı un
Çiçek Kurabiye Yapılışı:
- Bir kap içerisine kakao ve un dışındaki tüm malzemeleri koyup yoğuralım.
- Sonrasında unu yavaş yavaş ekleyelim.
- Hamuru iki eş parçaya ayıralım.
- Ayırdığımız bir parça içerisine kakaoyu dökelim ve yoğuralım.
- Hamur parçalarından fındık büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlak şekil verelim.
- Yuvarladığımız parçalardan çiçek şekli oluşturalım.
- Kürdanla çizikler atarak yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine alalım.
- 180 derecede ısıttığımız fırında 15 dakika civarında pişirelim.
- Oda sıcaklığına gelince sütle birlikte afiyetle yiyelim.
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