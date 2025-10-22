Cibuti, Doğu Afrika’da, Arap Yarımadası’nın tam karşısında yer alan bir ülke olma özelliğine sahiptir. Küçük Aden Körfezi ve Kızıldeniz’in birleştiği noktada konumlanmasıyla dünya açısından stratejik bir noktaya gelmiştir. Afrika Boynuzu’nun girişinde yer alması hem de Orta Doğu’ya yakınlığı nedeniyle tarih boyunca da önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Peki Cibuti hangi şehirde?

Cibuti ülkesi, tarih boyunca önemli bir ticaret, ulaşım ve deniz üssü bölgesi olmuştur. Küçük yüzölçümüne rağmen uluslararası lojistik, liman taşımacılığı ve askeri üs faaliyetleri açısından büyük rol oynamıştır. Bu nedenle günümüzde dahi merak edilmeye ve ilgi görmeye devam eder.

REKLAM advertisement1

CİBUTİ NEREDE?

Cibuti nerede yer alıyor? Söz konusu ülke, Afrika kıtasının doğusunda konumlanır. Somali, Eritre ve Etiyopya arasında yer alan bir konuma sahiptir. Ülkenin;

Doğusunda Aden Körfezi,

Kuzeyinde Eritre,

Batısında Etiyopya,

Güneyinde ise Somali bulunur.

Cibuti ülkesi, aynı zamanda deniz yoluyla Arap Yarımadası’ndaki Yemen ile karşı karşıyadır. Bu konumu sayesinde de Afrika ile Asya arasındaki önemli bir bağlantı noktası olarak kabul edilir.

CİBUTİ HANGİ ŞEHİRDE? Cibuti hangi şehirde yer alıyor? Bu bir ülkedir ve bu nedenle herhangi bir şehre bağlı değildir. Ülkenin başkenti ise aynı adı taşıyan Cibuti şehridir. Söz konusu şehir, ülkenin ekonomik, kültürel ve idari merkezi olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra Afrika’nın en önemli liman kentlerinden biri olarak da kabul görmüştür. CİBUTİ HANGİ ÜLKEDE? Cibuti hangi ülkede yer alıyor? Doğu Afrika’da yer alan bağımsız bir ülke olarak öne çıkan Cibuti, 1977 yılında Fransa’dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştır. Günümüzde ise “Cibuti Cumhuriyeti” olarak bilinir. Günümüzde Arap Ligi’ne ve Afrika Birliği’ne üye olmasıyla göze çarpar. CİBUTİ HAKKINDA BİLGİLER Cibuti, küçük yüzölçümüne rağmen dünya için önemli bir ülkedir.

Afrika Kıtası’nda yer alır.

1977 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Öncesinde Fransa’ya bağlıdır.

Günümüzde “Cibuti Cumhuriyeti” olarak tanınır.

Cibuti ülkesinin başkenti de kendiyle aynı adı taşır.

Yönetim şekli Cumhuriyet’tir.

Ülkede resmi dil olarak Fransızca ve Arapça konuşulur.

Cibuti ülkesinde kabul edilen ve kullanılan para birimi Cibuti Frangı (DJF) olarak geçer.

Ülke genelinde son derece sıcak ve kurak çöl iklimi hâkimdir. Yazları oldukça sıcak, kışları ise ılımandır.

Liman işletmeciliği, ticaret, deniz taşımacılığı ve uluslararası askeri üslerden elde edilen gelirler ekonominin temelini oluşturur.

Cibuti, dünyanın en işlek deniz yollarından biri olan Babülmendep Boğazı’nın hemen yanında yer alır.

Bu boğaza yakın olmasıyla ülke, hem Avrupa hem Asya ticaret hatlarının geçiş noktasıdır.

Cibuti halkı, yoğun olarak Afrika ve Arap kültürlerinin etkilerini taşır.

Cibuti halkının çoğunluğu Müslümandır. CİBUTİ GEZİLECEK YERLER Lake Assal

Lake Abbe

Moucha Island

Gulf of Tadjoura

Arta Beach

Ulusal Sembol Dağı

Halk Sarayı

Place Menelik

Yoboki Town

Tadjoura City

Obock City

Randa Village

Balho Region

Arta Beach

Khor Ambado Beach

Ali Sabieh Mountain

Day Forest National Park

Goda Mountains

Lac Goubet

Ras Bir Beach

Ras Siyyan Peninsula

ÖNERİLEN VİDEO