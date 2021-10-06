CIA'in onlarca muhbiri öldürülmüş

Amerikan New York Times gazetesi, istihbarata karşı koyma yetkililerinin, geçtiğimiz hafta CIA'nın yurt dışı istasyonlarına yolladığı bir bilgi notuna ulaştı.
Üst düzey CIA yetkililerinin geçen hafta dünyadaki her CIA istasyonunu ve üssünü, ABD için casusluk yapmak üzere diğer ülkelerden işe alınan çok sayıda muhbirin yakalandığı veya öldürüldüğü konusunda uyardığı belirtildi.
Bilgi notu, CIA'in karşı istihbarat misyon merkezinin son birkaç yılda öldürülen, tutuklanan veya büyük olasılıkla tehlikeye atılan yabancı muhbirleri içeren düzinelerce vakayı incelediğini ortaya koydu.
"RUSYA, ÇİN, İRAN SERVİSLERİ..."
Casus teşkilatının zorlu çalışma ortamlarında dünya çapında casusları işe almaya çalışırken yaşadığı mücadele vurgulanırken, son yıllarda Rusya, Çin, İran ve Pakistan gibi ülkelerdeki karşı istihbarat servislerinin CIA'in kaynaklarının peşine düştüğü ve bazı durumlarda onları çifte ajana dönüştürdüğü belirtildi.
Teşkilatın istihdam yaparken muhbirlere çabuk güvendiği, yabancı istihbaratları azımsadığı ve işe almada aceleci davrandığı iddia edildi.
Çok sayıda muhbirin yakayı ele vermesinde yabancı istihbaratların biyometrik ölçümler dahil birçok yenilikçi teknolojiyi kullandığı belirtilen bilgi notunun bölgedeki CIA ajanlarını bilgilendirme amacıyla gönderildiği öne sürüldü.
Teşkilat, son yirmi yıldır dikkatinin çoğunu terör tehditlerine ve Afganistan, Irak ve Suriye'deki çatışmalara ayırdı, ancak hem büyük hem de küçük 'karşı güçler' hakkında istihbarat toplamanın önemi de CIA'in gündeminin merkezinde olan alanlardan.
Eski yetkililer, muhbirlerin kaybının yeni bir sorun olmadığını söyledi. Ancak bilgi notu, sorunun kamuoyu tarafından anlaşıldığından daha acil olduğunu gösterdi.
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