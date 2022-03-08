CIA Direktörü Rusya'nın askeri kaybını açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 13. güne girilirken, CIA Direktörü Burns Rusya'nın 2 ila 4 bin arasında asker kaybettiğini söyledi.

Burns, önümüzdeki birkaç haftanın Ukrayna için zor geçeceğini belirtirken, Çin'in Ukrayna'daki pozisyonunun 'biraz kararsız' olduğunu ifade etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.