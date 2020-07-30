Churro tatlısı, İspanya, Portekiz, Fransa, Filipinler, İbero-Amerika ve Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'nde popülerdir. Peki Churro nasıl yapılır? Meksika tatlısı Churro tarifi ve malzemeleri...

CHURRO NASIL YAPILIR? CHURRO TARİFİ

Hamur için derin bir tencereye su, tereyağı ve tuzu koyup kaynatın. Kaynayan karışıma unu ekleyip pürüzsüz bir hal alana kadar kısık ateşte pişirin. Pişen hamuru bir kapta ılınana kadar dinlendirin ve sıkma torbasına alın.

Yumurtalı hamur içinse hamur soğuduktan sonra yumurtaları azar azar ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın ve karışımı sıkma torbasına alın.

Derin bir tencerede yağı ısıtın. Sıcak yağa karışımı sıkma torbası ve bir bıçak yardımı ile dilediğiniz uzunlukta kesin. Dışları açık kahverengi bir renk alana kadar pişirin.

Pişen hamurları bir peçete üzerine çıkartın. Şeker ve tarçını karıştırın ve sıcak hamurları karışıma bulayın.

Sos için çikolataları ufak ufak kırın ya da doğrayın. Kremayı kaynatıp çikolataların üzerine dökün ve karıştırın.

Hazır olan churro'ları sosla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

CHURROS MALZEMELERİ

-3 adet yumurta

-125 gr tereyağı yada margarin

-250 ml su

-150 -200 gr arası un

-1 yemek kaşığı toz şeker

-1 çay kaşığı silme tuz

-1 çay kaşığı mahlep

-Kızartmak için yağ