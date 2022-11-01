Chrome kullanıcılarına Windows uyarısı

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Microsoft 10 Ocak 2023 tarihinde Windows 7 ve Windows 8.1 desteği için Genişletilmiş Güvenlik Güncelleme programını sonlandırarak bu işletim sistemlerine yönelik desteğini tamamen bitireceğini duyurdu.

Microsoft, Windows 7 ve Windows 8.1 işletim sistemleri için artık destek veya güncelleme sunmayacağı için Chrome’un bu iki işletim sistemini desteklemesine gerek kalmıyor. Chrome, Windows 7 ve Windows 8.1 yüklü cihazlarda çalışmaya devam edecek fakat kullanıcılar bu cihazlardaki Chrome sürümleri için artık güncelleme almayacak. Bu durum Google’ın herhangi bir hatayı çözmeyeceği veya güvenlik açıklarını düzeltmeyeceği anlamına geliyor. Bu durum nedeniyle eski Windows sürümlerinin olduğu cihazlarda Chrome’u kullanmaya devam etmek de riskli olacak.

"GÜNCEL OLMAYAN İŞLETİM SİSTEMLERİNİ KULLANMAYIN"

Hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıları cihaz ve veri güvenliklerini göz önüne alarak güncel olmayan işletim sistemlerini kullanmamaları konusunda uyaran siber güvenlik kuruluşu ESET’in Türkiye Teknik Müdürü Gürcan Şen, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Söz konusu durum, güncel olmayan işletim sistemlerinin cihazlar ve veriler için tehlikeli olabileceğine işaret ediyor. Bazı kullanıcılar eski telefon ve tabletlerini ve mevcut işletim sistemlerini ömür boyu kullanmak istiyorlar. Her geçen gün artan ve değişen tehdit ortamı ile gelişen teknoloji, bizleri güvenliğimizi arttırmaya ve eski sistemleri geride bırakmaya zorluyor. Windows 7 en son güncelleştirmeyi aldığından bu yana yaklaşık üç yıl geçti. Chrome, son kullanma tarihini bir hayli geçen güncelleştirmeler sundu. İşletmeler ve kullanıcılar bunu yeni cihazlara para harcamak zorunda kalacakları bir durum olarak görebilirler ancak verileri ve ağ sistemleri daha iyi korumak için cihazları, işletim sistemlerini ve yazılımları güncellemenin bir zorunluluk olduğunu kabul etmek gerekiyor.”