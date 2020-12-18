"BUNA HİÇ BULAŞMADIM"

The New York Post'un haberine göre Walken ayrıca şu ifadeleri ekledi: Sanırım bunun benden geçtiği bir yaştayım. Ve buna hiç bulaşmadım. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuğun bunda benden daha iyi olması tuhaf olurdu.