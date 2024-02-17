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        Haberler Dünyadan Christopher Nolan korku filmi çekmek istiyor

        Christopher Nolan korku filmi çekmek istiyor

        'Oppenheimer' ile büyük bir başarı yakalayan ve Oscar'a aday gösterilen yönetmen Christopher Nolan, korku filmi çekmek istediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 14:45 Güncelleme: 17.02.2024 - 15:32
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        • 1

          Christopher Nolan, ABD'li fizikçi 'Julius Robert' Oppenheimer'ın hayatına odaklanan 'Oppenheimer' adlı filmi, vizyona girer girmez dünya çapında büyük bir dikkat çekmişti. Yaklaşık 181 dakika gibi bir süreyle Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım olan 'Oppenheimer', 2023'ün en çok hasılat elde eden 3. filmi oldu.

        • 2

          "BENCE KORKU FİLMLERİ ÇOK İLGİNÇ"

          Londra'daki İngiliz Film Enstitüsü'nde (BFI) katıldığı bir söyleşide konuşan ünlü yönetmen, izleyicilerden gelen, korku filmi yapmayı düşünüp düşünmediği sorusuna; "'Oppenheimer'ın konusuna uygun olduğunu düşündüğüm için kesinlikle korku unsurları var" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: Bence korku filmleri çok ilginç. Çünkü çok sinematik araçlara dayanıyorlar, gerçekten olaylara verilen içgüdüsel tepkilerle ilgililer ve bu yüzden bir noktada bir korku filmi yapmayı çok isterim ama gerçekten iyi bir korku filminin gerçekten olağanüstü bir fikir gerektirdiğini düşünüyorum. Ve bunlar çok az sayıdadır. Dolayısıyla buna uygun bir hikâye bulamadım.

        • 3

          Korku filmlerini sinematik açıdan, "Çok ilginç bir tür" olduğunu ifade eden Christopher Nolan, sözlerine; "Aynı zamanda stüdyoların çok fazla film yaptığı türlerden biridir ve bunlar çok fazla kasvetli, çok fazla soyutlama içeren filmlerdir. Hollywood'un genellikle film çekmeye karşı çok dirençli olduğu pek çok özelliğe sahipler, ancak korku, buna izin verilen bir tür" cümlelerini ekledi.

        • 4

          Christopher Nolan'ın son filmi 'Oppenheimer' 13 dalda Oscar ve BAFTA adaylığı aldı ve yönetmene Altın Küre ve Yönetmenler Birliği Ödülleri'nde 'En İyi Yönetmen Ödülü'nü getirdi. Oscar yarışının öne çıkan filmlerinden biri olan film sayesinde, Nolan kariyerinin ilk Oscar'ını kazanmaya çok yakın görünüyor.

          Fotoğraflar: AP, Depo, Avalon

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