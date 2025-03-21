Christiano Ronaldo ne zaman evleneceğini açıkladı

Christiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ne zaman evleneceğini açıkladı. 40 yaşındaki Potekizli futbolcu, 31 yaşındaki İspanyol kız arkadaşıyla, 2016'dan beri ilişki yaşıyor. Ronaldo ile Rodriguez'in; 7 yaşında Alana ve 2 yaşında Bella adında kızları var. Christiano Ronaldo'nun ayrıca daha önce taşıyıcı anneden dünyaya gelen üç çocuğu daha bulunuyor.

Çift, nişanlı olup olmadıklarını hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı.

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Netflix'teki reality şovu 'I Am Georgina' için verdiği röportajda Georgina Rodriguez, arkadaşlarının ne zaman evleneceği konusunda onunla nasıl dalga geçtiğini anlatmıştı.

Christiano Ronaldo, birkaç kez; "doğru zaman geldiğinde" ve hayatlarındaki her şey yerli yerine oturduğunda Georgina Rodriguez ile evleneceğini söyledi. Daily Mail'in haberine göre, Ronaldo, "Bir yıl içinde, altı ay içinde veya bir ay içinde olabilir. Bunun gerçekleşeceğinden yüzde 1000 eminim" dedi.

Christiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'in doğum günü paylaşımında; "Anne, sevgili, arkadaş, eşim... Doğum günün kutlu olsun aşkım. Işığın bizi aydınlatıyor ve sevgin bizi etkiliyor" diye mesaj yazmıştı. Ronaldo, daha önce de Rodriguez'e 'eşim' şeklinde hitap etmişti. Aralık ayında, iki ödül kazandığı Dubai'deki 2024 Dünya Futbol Ödülleri'nde; "Bu kupayı kazanmak büyük bir zevk. En büyük oğlum burada, eşim Georgina burada" demişti.