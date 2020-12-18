ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Amerikalı model, o kareleri yayınladığı için kendisini eleştirenlere "Bunu ben yaşadım, ben bunu seçtim" diyerek yanıt vermişti.

Chrissy Teigen, hamilelik ile ilgili sorunları diğer iki çocuğunda da yaşadığını anlatmıştı.



Teigen, oğlu Miles'ı da olması gerekenden bir ay önce dünyaya getirdiğini belirtmişti.