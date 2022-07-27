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Chris Rock, Will Smith'in tokadından sonra ilk kez konuştu: Belli ki hiç suratına yumruk yememiş! - Magazin haberleri

Chris Rock o tokattan 5 ay sonra konuştu

2022 Oscar Ödülleri Töreni'nde aktör Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith'in sağlığıyla ilgili espri yaptığı gerekçesiyle komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı. Rock, yaşanan olayın ardından 5 ay geçtikten sonra konuyla ilgili sessizliğini bozdu

27.07.2022 - 16:05 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Oscar olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri'nde, oyuncu Will Smith (53) ve komedyen Chris Rock (57) arasında geçen tokat olayı töreni gölgede bırakmıştı.

  • "KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA!"

    Rock, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili "Jada seni seviyorum, 'G.I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum." şeklinde espriler yapması üzerine Smith, oldukça sinirlenmişti.

    Ünlü aktör, şakalar üzerine sahneye çıkıp Chirs Rock'a tokat atmıştı. Smith ardından da, "Karımın adını ağzına alma!" demişti.

  • ÖZÜR DİLEDİ

    Yaşanan bu şoke edici anın ardından 'King Richard' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almak için sahneye çıkan Smith, aldığı ilk Oscar ile duygulu anlar yaşarken, Rock ile yaşadığı hadise için gözyaşları içerisinde herkesten özür dilemişti.

  • 5 AY SONRA 'TOKAT' SESSİZLİĞİNİ BOZDU

    Gündemi uzun bir süre meşgul eden olayın üzerinden 5 ay geçmesinin ardından Rock, sonunda tokatla ilgili konuştu.

    Yaşanan hadise sonrası suç duyusunda bulunmayan komedyen, New York'ta Madison Square Garden'da oyuncu Kevin Hart ve komedyen Dave Chapelle ile stand-up yaparken Smith'e göndermede bulundu.

  • "BELLİ Kİ HİÇ SURATINA YUMRUK YEMEMİŞ"

    Rock, Oscar'daki hadiseye atıfta bulunarak "Sözlerin acıttığını söyleyenler belli ki suratına hiç yumruk yememiş." ifadelerini kullandı.

    Sahneye bir keçi çıkaran Kevin Hart "Dave'e bu keçiyi Chris'e hediye edeceğimi söylemiştim." dedikten sonra keçinin adının Will Smith olduğunu söyledi.

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