"SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK" DEMİŞTİ

Öte yandan Chris Rock, daha önce Boston'daki bir gösterisinin başında tokat olayı hakkında seyircisine "Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok." sözleriyle seslenmişti.

Rock, daha sonra "Halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm. Bir noktada bu konuda konuşacağım." ifadelerini kullandı.