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Chris Rock: Will Smith bana saçma bir şaka yüzünden vurdu! - Magazin haberleri

Chris Rock: Will Smith bana saçma bir şaka yüzünden vurdu!

2022 Oscar Ödülleri Töreni'nde aktör Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith'in hastalığıyla ilgili espri yaptığı gerekçesiyle komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı. Smith, yaşananların ardından yayınladığı bir videoda Rock'tan ve ailesinden özür dilemişti. Ünlü komedyen ise geçtiğimiz günlerdeki bir gösterisinde "Tokat acıttı mı?" sorusuna yanıt verdi

05.09.2022 - 15:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Will Smith (53), Oscar Ödülleri töreninde komedyen Chris Rock'a (57) tokat attıktan sonra kamera karşısına geçmemişti.

  • BBC Türkçe'nin aktardığına göre; sosyal medyadan bir video yayınlayan Smith, uzun süren sessizliğinin nedenini açıklamıştı. Ünlü aktör, düşünmeye ve yaşananları sindirmeye ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

    Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Will Smith, Chris Rock’tan ve komedyenin ailesinden özür dilemişti.

  • "EŞİMİN NE YAPACAĞIMDAN HABERİ YOKTU"

    Jada Pinkett Smith'ten de özür dileyen Smith, eşinin ne yapacağından haberi olmadığını aktarmıştı.

    "HATIRLAMIYORUM"

    Will Smith, aynı zamanda tokadın ardından törende yaşananları ve yaptığı konuşmayı çok net hatırlamadığını ve hafızasının bulanık olduğunu söylemişti.

    Bu davranışının o gün ödül alan ya da aday olan sanatçıların da önüne geçtiğini belirten Smith, törende aday olan herkesten de özür dilemişti.

  • Smith, törenden sonra Chris Rock'a ulaştığını ancak komedyeninin henüz yaşananları konuşmaya hazır olmadığı yanıtını verdiğini aktarmıştı.

    Ünlü oyuncu, Chris Rock’ın hazır hissettiğinde kendisine ulaşabileceğini kaydetmiş ve "Chris, senden özür diliyorum. Davranışım kabul edilebilir değil. Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen buradayım. O an fark etmediğin şeylerden biri de bu hareketin ne kadar insanı kırabileceğiydi. Bu yüzden Chris'in annesinden özür dilemek istiyorum. Tüm ailesinden, özellikle Tony Rock'tan özür dilemek istiyorum. Tony ile harika bir ilişkimiz vardı, o benim adamımdı. Ve bu arkadaşlık artık muhtemelen onarılamaz" demişti.

  • "YAPTIĞIM EN KİBAR ŞAKAYDI"

    Smith'in özrüne bir cevap vermeyen Chris Rock, tüm bunların ardından Dave Chappelle ile İngiltere turnesindeyken Liverpool'daki bir gösteri sırasında, Chappelle kendisine Oscar'ın skandal tokatını sorduğunda dikkat çeken bir yorumda bulundu.

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