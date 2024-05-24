Chris Hemsworth'e Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız
Chris Hemsworth, Hollywood'un ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızla onurlandırıldı
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Chris Hemsworth, Hollywood'un Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızı olan oyuncular arasına girdi. 40 yaşındaki 'Thor' yıldızı, kaldırıma yıldızın yerleştirilme törenine ailesiyle katıldı.
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Törende Hemsworth'e eşi Elsa Pataky, 10 yaşındaki ikiz oğulları Sasha ve Tristan ile 12 yaşındaki kızları India eşlik etti.
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Elsa Pataky, eşi Chris Hemsworth'ü öperek kutladı.
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İkizler Tristan ve Sasha, babaları Chris Hemsworth'e benzerlikleriyle ilgi çekti.
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Chris Hemsworth'un özel gününe annesiyle babası da katıldı. Tüm aile, birlikte poz verdi.
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Ünlü oyuncu Robert Downey Jr. da Hemsworth'de destek vermek için Şöhretler Kaldırımı'ndaydı.
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Yeni filmi 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı'ndaki rol arkadaşı Anya Taylor-Joy da Hemsworth'un yanında hazır bulundu.
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Tören boyunca ilgiyle babalarını izleyen Chris Hemsworth'un çocukları, tören bitiminde de basına birlikte poz verdi.
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Chris Hemsworth'un çerçevelenen yıldızını da oğulları taşıdı.
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