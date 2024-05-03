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        Haberler Dünyadan Chris Hemsworth aile boyu galada - magazin haberleri

        Chris Hemsworth aile boyu galada

        Chris Hemsworth, yeni filmi 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı'nın galasına aile boyu katılmasıyla dikkat çekerken, rol arkadaşı Anya Taylor-Joy ilginç kıyafet seçimiyle bakışları üzerinde topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 12:25 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:25
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        • 1

          Chris Hemsworth, yeni filmi 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı'nın (Furiosa: A Mad Max Saga) Avustralya prömiyerine aile boyu katıldı.

        • 2

          40 yaşındaki oyuncu, Sidney şehrindeki State Theatre'da yapılan galaya eşi Elsa Pataky ve 10 yaşındaki ikizleri Sasha ve Tristan, annesi Leonie ve babası Craig Hemsworth ile birlikte gitti.

        • 3

          Yönetmenliğini George Miller'ın üstlendiği filmde Chris Hemsworth, başrolleri Anya Taylor-Joy ile paylaşıyor.

        • 4

          Başrol oyuncuları Chris Hemsworth ve Anya Taylor-Joy Sidney galası kırmızı halısında birlikte poz verdi.

        • 5

          Taylor-Joy'un üzerinde dikeni çağrıştıran çubuklarla bezeli altın rengi elbisesi dikkat çekti. Elbisenin, tasarımcılar Ryan Hastings ve Paco Rabanne’nin 1996 İlkbahar-Yaz koleksiyonundan olduğu öğrenildi.

        • 6

          24 Mayıs'ta gösterime girecek olan film, dünya çökerken genç Furiosa'nın, kaçırılıp Savaş Lordu Dementus'un liderliğindeki büyük bir Motorcu Sürüsü'nün eline düşmesini konu ediniyor.

          Filmde Furiosa, evinin yolunu bulmaya çalışırken birçok zorlu denemeden geçiyor.

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