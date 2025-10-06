CHP’nin eski ABD temsilcisi Fazlı Yurter Özcan, Virginia’da “kasıtlı yaralama” suçlamasıyla yargılanıyor

Habertürk
        CHP'nin eski ABD temsilcisi Fazlı Yurter Özcan, Amerika Birleşik Devletleri'nde "kasıtlı yaralama" suçlamasıyla yargılanıyor. Virginia yasalarına göre 20 yıla kadar hapisle sonuçlanabilecek dava, hem Washington'da hem de Ankara'da siyasi yankı uyandırdı

        Giriş: 06.10.2025 - 21:52 Güncelleme: 06.10.2025 - 21:52
        ABD'de CHP'li Özcan'a yaralama davası
        Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eski temsilcisi Fazlı Yurter Özcan, Virginia eyaletinde “kasıtlı yaralama” suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor. Eyalet savcılığının hazırladığı dosyaya göre Özcan, 17 Temmuz 2025’te yaşanan bir olay nedeniyle 6 Ağustos 2025’te gözaltına alındı.

        Virginia yasalarına göre söz konusu suç, 5 yıldan 20 yıla kadar hapis ve 100 bin dolara kadar para cezası ile cezalandırılabiliyor. Özcan, gözaltına alındıktan sonra kefaletsiz olarak serbest bırakıldı. Mahkeme kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ilk duruşmanın 14 Ekim 2025’te yapılması planlanırken, duruşma tarihi 9 Aralık 2025’e ertelendi.

        Amerikan hukuk sistemine göre Özcan’ın, cezasını hafifletmek amacıyla savcılıkla “plea deal” (itiraf anlaşması) yapma hakkı bulunuyor. Bununla birlikte, mahkeme yeterli delil bulunmadığına kanaat getirirse Özcan’ın beraat etmesi veya cezanın ertelenerek şartlı serbest bırakılması da mümkün.

        Siyasi geçmiş ve tazminat davası

        Fazlı Yurter Özcan, 2013 yılında Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP’nin ABD temsilciliği görevine atanmıştı. Uzun süre Washington’da partiyi temsil eden Özcan’ın görevi geçtiğimiz yıl sona erdi. Görevden ayrılışının ardından Özcan, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle CHP’ye karşı 1,6 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

        Süreç hem Ankara’da hem Washington’da izleniyor

        Özcan hakkındaki dava süreci, hem ABD’de hem de Türkiye’de yakından takip ediliyor. Ankara kulislerinde, davanın yalnızca kişisel bir yargı süreci değil, aynı zamanda CHP’nin yurt dışı örgütlenme politikalarına da gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.

        Amerikan kaynakları, yargı sürecinin henüz erken aşamada olduğunu ve iddiaların kesinleşmediğini belirtirken; Türk siyasi çevrelerinde Özcan’ın duruşmasının partinin uluslararası imajına olası etkileri tartışılıyor.

